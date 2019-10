Sim, ir votar é preciso!

Um dos desportos favoritos de muitos portugueses é o maldizer. É criticar quem faz. Na escola, no emprego e na política, essa é sempre a atitude mais fácil, a atitude dos preguiçosos. Já contribuir para a mudança dá trabalho. Porque está sol, porque está chuva… em todos os atos eleitorais muitos portugueses usam desculpas para não votar e a abstenção, nas últimas décadas, é escandalosamente alta em Portugal.

Neste ano, nas eleições europeias, ultrapassou a marca dos 66%, a maior de sempre. Por norma, a abstenção para as europeias já ficava acima dos 60%, mas desta vez ficou ainda além da meta psicológica dos 65% (fechou nos 66,2%). Estes números devem deixar-nos ainda mais alerta para o descrédito em que caiu a política e alguns dos que fazem desta atividade profissão.

Não podemos esquecer que a democracia não é um direito adquirido, não está garantida para toda a nossa vida nem para toda a nossa história enquanto nação. Querer defender e viver em democracia exige que cada um leve a sério o seu direito de votar e cumpra com a sua obrigação. Seja em que partido for ou até em branco, colocar o voto dentro da urna é o mínimo que podemos fazer para continuar a viver em liberdade – e com liberdade de imprensa.

Não nasci no tempo da “outra senhora”, em que era usado o lápis azul para censurar os artigos que os jornalistas pretendiam publicar. Não consigo imaginar quão mal lidaria com essa realidade, mas de uma coisa tenho a certeza: sei que ao longo da minha vida não vou querer conhecer qualquer lápis azul cujo objetivo seja limitar a liberdade e a independência dos meios de comunicação social e, com isso, amputar a nossa democracia.

Quando for a hora de participar neste ato nobre democrático, levem os vossos filhos, sejam eles maiores ou menores de idade. Contagiem os mais novos com o que há de mais importante num sistema político livre. Bom dia de reflexão!