Sindicatos ilegais

É tudo menos frequente a impugnação judicial da legitimidade de um sindicato pelo Ministério Público por ilegalidade no ato da sua constituição ou nos seus estatutos, pelo que não deixou de ser notícia que tal tenha ocorrido agora com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas, que tem estado sob a luzes das ribalta das lutas laborais, não tendo faltado observadores a estranhar a coincidência.

Mas é evidente que, sendo notada uma falha não detetada no procedimento de registo do sindicato, o MP não pode deixar de atuar, como fiscal que é da “legalidade democrática”. Saber se tal ilegalidade existiu e qual a sanção jurídica, cabe ao tribunal competente decidir. Até lá, o sindicato mantém todos os seus direitos, incluindo a convocação de greves.

Como é próprio da liberdade sindical (e da liberdade de associação em geral), a criação de sindicatos não pode estar dependente de autorização ou homologação administrativa, como sucedia no regime corporativo do chamado Estado Novo.

Entre nós, foi-se ao ponto de não prever a recusa ou suspensão do registo mesmo em caso de flagrante ilegalidade na constituição ou nos estatutos dos sindicatos. É certo que o Código do Trabalho prevê que, no processo de registo no Ministério do Trabalho, os fundadores sejam chamados a corrigir alguma ilegalidade detetada nos estatutos sindicais, mas tal não constitui fundamento para negar o registo. Só os tribunais, a pedido do Ministério Público, podem ajuizar a posteriori a legalidade do ato de constituição ou dos estatutos aprovados.

Quanto ao fundo da questão, não há margem para dúvidas de que, na nomenclatura vigente entre nós, de resto acolhida na Constituição, os sindicatos são necessariamente associações de trabalhadores assalariados e que cada sindicato só abrange e representa os trabalhadores da “categoria” identificada, embora cada sindicato tenha a liberdade para definir estatutariamente o seu âmbito subjetivo, de forma mais ou menos ampla, desde sindicatos de nicho profissional até sindicatos de indústria.

Os trabalhadores independentes ou autónomos podem obviamente constituir associações de defesa dos seus interesses próprios, mas não se trata de sindicatos, nem eles podem inscrever-se em sindicatos. Os sindicatos existem para representar e defender os trabalhadores subordinados na relações laborais, face ao respetivo empregador.

Daí decorre, por definição, que os sindicatos gozam de autogoverno, só podendo ser dirigidos pelos seus associados (gestão democrática), mesmo que possam contratar gestores profissionais externos (o que não é a mesma coisa). Por isso, o protagonismo de terceiros na condução de uma greve sindical, como sucedeu recentemente, é manifestamente alheia à lógica sindical.

Professor da Universidade de Coimbra e da Universidade Lusíada Norte