Só falta mesmo ativar

Em maio de 2021, o governo apresentou um documento, designado Plano Reativar Turismo (PRT), que visava responder às consequências desastrosas que a pandemia trouxe ao setor e corrigir o tiro pela não inclusão no PRR deste cluster essencial à economia portuguesa. O programa acomodava um investimento potencial de seis mil milhões de euros, distribuídos em quatro eixos fundamentais: capitalização das empresas, melhoria de segurança, geração de negócio e preparação para o futuro.

Um ano depois, com a agravante das convulsões políticas e económicas que ocorreram neste intervalo, o PRT parece não passar de uma boa intenção política e revela-se incapaz de sair do papel. Isso mesmo tem sido transmitido por diversos operadores turísticos e até por representantes do setor, com o presidente da Confederação de Turismo de Portugal à cabeça, em recente intervenção pública.

Sem surpresa, dos quatros eixos de intervenção, aquele que está a sofrer de maior inércia é a capitalização dos negócios, esbarrando na incapacidade de resposta do Estado em desbloquear os mecanismos de garantia pública, quer para reestruturação de dívida quer para acesso às linhas de financiamento específico. Se pensarmos que, da totalidade do investimento inscrito no programa, mais de metade correspondia a estes instrumentos financeiros - 50% na dependência do Banco de Fomento - facilmente se conclui da ineficácia e morosidade do PRT.

As empresas não podem esperar um ano para resolverem problemas de capital ou financiamento. Particularmente no contexto atual, com uma crise inflacionista de proporções ainda desconhecidas e a escassez de mão-de-obra estrutural no setor, que torna a gestão dos negócios um exercício de curto prazo e agilidade permanentes.

Nesta matéria, ao governo não basta legislar, tem de implementar, com as comissões de coordenação, os planos que apresenta. Se já somos maus a planear, convém não sermos piores a executar.

Presidente da Associação Comercial do Porto