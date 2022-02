Só nos faltava mais esta!

Escrevo no dia em que a Rússia está a invadir a Ucrânia. Não se sabe a escala, mas pressente-se a intenção de tomar o controlo do país. De tão irracional, a justificação faz temer o pior. Certamente para a Ucrânia. Até onde escalará, se escalar, este conflito? Não creio que se venha a estender para os países vizinhos, membros da NATO, impondo a intervenção direta desta. Não obstante a imprevisibilidade de Putin, é pouco provável que a Rússia vá mais além na medida em que própria ocupação da Ucrânia, no seu todo, será, por si só, um "osso duro de roer" pela sua dimensão (maior do que a Península Ibérica), população (cerca de 44 milhões) e exército (o 2.º maior, a seguir ao russo). Numa perspetiva mais geral, confesso que a minha maior preocupação é a China cuja atitude agressiva relativamente a Taiwan tem vindo a recrudescer. Se o que se está a passar na Ucrânia era, apesar de tudo, previsível, um ataque a Taiwan pode ser o "cisne negro" que destruiria a economia e os equilíbrios mundiais. Não obstante as suas óbvias ambições, e nisso é parecido com Putin, Xi Jinping é muito mais racional, calculista e paciente. Mas o que caracteriza os "cisnes negros" é a sua imprevisibilidade...

E Portugal? Membro da NATO, terá de cumprir com as obrigações militares do Tratado. Se houver uma saída maciça de ucranianos, é provável que alguns se venham juntar aos familiares que cá estão. Quanto à economia, nem a Rússia, nem a Ucrânia estão entre os principais parceiros comerciais. Contudo, o agregado esconde detalhes relevantes: a Ucrânia é o nosso principal fornecedor de milho; a Rússia o 3.º fornecedor de gás (embora só responsável por 10% do total); o grande aumento de turistas e, mesmo, residentes russos em Portugal que serão condicionados pelas sanções que possam vir a ser impostas. Não será, porém, o peso das relações diretas com Rússia ou Ucrânia a trazer o maior dano. Esse virá do efeito que o conflito terá no contexto político, social e económico mundial. Dir-se-á: "Só nos faltava mais esta!".

Alberto Castro, economista e professor universitário