Sobre Liberdade, Responsabilidade e Confiança

O 25 de Abril é uma data que celebro desde sempre e que se tornou ainda mais importante para mim desde que vivo em Portugal. Coincidência ou não, em Itália, nesta data comemora-se o Anniversario della Liberazione e em Portugal, o "Dia da Liberdade". No mesmo dia, com 29 anos de diferença, estes dois países que me são tão queridos, abraçavam a tão almejada Liberdade.

Sendo, portanto, um promotor da Liberdade enquanto valor e direito, proponho-me a refletir sobre a importância da Liberdade no contexto empresarial de hoje; na autonomia que diariamente damos aos nossos colaboradores, na mensagem que passamos de confiança na sua capacidade de trabalho e decisão.

Hoje, e mais do que nunca, as empresas estão despertas para a necessidade de respeitar a individualidade de cada colaborador, num esforço de criação de um ambiente de trabalho harmonioso, mais equitativo, mais flexível e mais participado por todos, fomentando uma cultura de respeito por todos e para todos. Não apenas pela existência de novos formatos de trabalho, com a adoção de modelos híbridos (casa/escritório), mas porque aos colaboradores é dada a oportunidade de participarem ativamente na construção de um ambiente de trabalho mais adequado às suas necessidades e que lhes permita conciliar melhor as dimensões trabalho/família.

É importante lembrar que o conceito de Liberdade no local de trabalho não é uma "moda", é um processo em desenvolvimento, que exige compromisso da parte do colaborador e do empregador. É importante alinhar expectativas e perspetivas entre ambas as partes, ou seja, que o significado de Liberdade esteja alinhado entre organização e colaboradores e que este se materialize em palavras, pensamentos e ações. Sem nunca perder de vista aquilo que é a responsabilidade da empresa e de cada um dos colaboradores.

Este princípio da Liberdade com responsabilidade aplicada à gestão de uma empresa é particularmente desafiante para quem lidera. Passamos de uma cultura tradicional de "comando e controlo" para "mostrar caminhos", promovendo o crescimento pessoal e a auto-direção. É necessário confiar e dar confiança. E criar uma cultura de confiança dentro das equipas. Autoconfiança e confiança nos outros. Autoconfiança para decidir e confiança nas decisões das nossas equipas e líderes. Porque não há Liberdade sem confiança nem responsabilidade. E numa organização norteada pelo princípio da Liberdade, há comprovadamente mais envolvimento, mais produtividade e mais iniciativa e portanto melhor desempenho.

Esta autonomia é um veículo de reconhecimento do contributo de cada um, valorizando a importância que cada colaborador tem no sucesso da empresa, tal como os portugueses e italianos se sentiram quando lhes foi devolvido o seu livre-arbítrio.

Por isso, celebremos os 25 de abril. Viva a Liberdade! Viva la Libertà!

Andrea Zanetti, country Manager Angelini Pharma Portugal