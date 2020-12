Social Commerce em 2030: Como as marcas vão interagir com os seus clientes 24/7

O social commerce é mais do que uma moda. Ferramentas como o Facebook Messenger ou Whatsaap estão a permitir que os consumidores vivam uma experiência de compra cada vez mais perfeita, graças à forma como interagem com as marcas.

Os consumidores estão a tornar-se cada vez mais exigentes. Têm uma ideia clara do que pretendem e querem-no o mais rápido possível. Não estão dispostos a esperar 48 horas para receber uma resposta por email, preferem poder interagir com as marcas 24/7 e os chatbots do social commerce podem oferecer exatamente isso.

No contexto atual da pandemia de COVID-19, a necessidade deste tipo de serviços aumentou significativamente, à medida que os consumidores aumentam a sua presença e atividade online em todas as dimensões da sua vida. Dado que, em muitos casos, o modelo omnicanal já não é uma opção, as marcas devem migrar do canal offline para o online oferecendo ao mesmo tempo uma experiência personalizada. Através de uma integração do valor do conteúdo e dos perfis gerados pelos utilizadores, o social commerce pode combinar o toque pessoal que os consumidores encontram numa loja com a comodidade que uma compra através da Internet apresenta. As opiniões dos consumidores representam a melhor maneira de promover uma marca: 91% dos utilizadores confiam nos demais utilizadores e nas suas opiniões.

Na próxima década, o social commerce será ainda mais relevante. Se olharmos para a China, o mercado de referência no que diz respeito ao comércio eletrónico, podemos observar como o social commerce está a ganhar tração a um ritmo exponencial. Os consumidores estão a utilizar cada vez mais as redes sociais para se comprometerem com as marcas ao longo de todo o processo de compra, desde a descoberta de novas marcas e produtos, até à publicação de críticas, comentários e opiniões.

O Facebook está atualmente a desenvolver aplicações para o social commerce que, nos dias de hoje, se encontram no WeChat. Um exemplo disso é a ferramenta ManyChat, através da qual as marcas que recebem visitas nas suas páginas de Facebook podem atender os seus clientes por via do Messenger da rede social com chatbots automatizados. Ferramentas como o ManyChat ou jumper.ai estão a automatizar os processos para que as marcas comecem a lançar este tipo de campanhas agora. Se tiverem sucesso, rapidamente aparecerão em todo o mundo ocidental.

Para além das grandes marcas, o social commerce converter-se-á cada vez mais numa ferramenta extremamente útil e importante para as pequenas marcas contactarem com os seus segmentos de clientes devidamente orientadas e poderem competir com as grandes marcas. Nos próximos dez anos, o social commerce crescerá para além das expectativas de qualquer pessoa.

Luis Baena, Principal da Oliver Wyman, no setor de Retalho e Bens de Consumo, para Península Ibérica