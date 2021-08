Sociedade 5.0: o virar da página

De repente, mudou tudo. Em escassos meses, trocámos a secretária do escritório pela mesa da sala de jantar, o face-to-face por toques no ecrã do telemóvel e cliques no rato do computador, a azáfama espontânea das reuniões de família pela organização geométrica das reuniões digitais. O último ano e meio veio alterar profundamente o modo como vivemos e convivemos, mas a tecnologia veio mudar incontornavelmente a forma como comunicamos uns com os outros, como interagimos com o mundo e como procuramos soluções para as nossas necessidades e problemas.

Se o peso da evolução tecnológica era já notório nas nossas vidas, o seu impacto durante a pandemia foi ainda mais generalizado e muitos dos aspetos do nosso dia-a-dia passaram a ser suportados por dispositivos e aplicações que não nos faziam falta anteriormente, mas que agora nos facilitam o quotidiano e exponenciam a nossa qualidade de vida. Numa sociedade 5.0 é isso mesmo que se espera que aconteça: o desenvolvimento tecnológico cria soluções que resolvam as nossas necessidades humanas e com vista a promover o nosso bem-estar. Este conceito, nascido no Japão, volta a colocar o ser humano no centro da transformação tecnológica para nos proporcionar um modo de vida mais inteligente, eficiente e sustentável.

No meu último jantar de família, discutia-se o impacto da tecnologia no nosso dia-a-dia com a chegada da pandemia: a minha mãe fez teletrabalho pela primeira vez na vida; o meu irmão, que vive no estrangeiro, esteve a trabalhar a partir de Portugal durante meses; o meu pai começou a assistir a webinars regularmente e, com isso, aprendeu a fazer melhorias no seu blog de culinária; já eu, passei a ser fã assumido de compras online. Depois, alargámos a discussão, e entre várias coisas, falámos de como o foco na investigação em novas descobertas e soluções para a Covid-19 acelerou a partilha de conhecimento na indústria; de como os dados da pandemia, apresentados em tempo real, permitiram aos líderes tomar decisões muito mais rapidamente; de como a logística e a distribuição se transformaram para serem mais ágeis na resposta; e de como os eventos virtuais e as reuniões por videochamada facilitaram a comunicação e reduziram a pegada ecológica.

Todos fomos postos à prova, testámos novas soluções, errámos por vezes em questões fulcrais, mas fizemos sempre as escolhas que nos pareceram mais acertadas. Acima de tudo, todos nos adaptámos e participámos na mudança. Os últimos meses não foram apenas de privação, isolamento e profunda incerteza; foram igualmente de aprendizagem, de mudança de perspetiva e de reinvenção, como indivíduos e como sociedade.

Agora, munidos com ferramentas e recursos cada vez mais poderosos e pensados à nossa medida, seguimos em frente nesta versão 5.0, abraçamos o poder da tecnologia e da informação, e fazemos parte de um capítulo da história desafiante, mas, acima de tudo, verdadeiramente entusiasmante.

* Eduardo Marques Lopes, Diretor de Marketing e Comunicação da Multipessoal