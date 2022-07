Sofre de fadiga da decisão?

Numa reunião fora do escritório, depois de tomarmos o pequeno-almoço, estávamos todos entusiasmados, cheios de vontade de contribuir, e tivemos uma sessão de brainstorming produtiva. Daí a poucas horas, porém, já estávamos distraídos e encalhados numa ideia. A certa altura, era hora do almoço com as sobremesas e o café! E carregámos novamente as baterias!», explicou um diretor de quadro superior. Sente o mesmo, que o seu humor e a sua produtividade variam consoante a altura do dia? Já reparou que é muito mais fácil ter força de vontade e autocontrolo logo após o despertar do que mais tarde, ao longo do dia?

Os estudos demonstram que a «altura do dia» influencia a nossa capacidade para tomar decisões. Num artigo recente, Maryam Kouchaki e Isaac Smith referem aquilo a que chamam o «efeito da moralidade matinal». Ou seja, as pessoas tendem a não assumir tanto comportamentos pouco éticos como mentir, enganar, roubar e outros afins durante a manhã. A razão é que, à medida que o dia avança, vamos ficando exaustos e as nossas energias mentais esgotam-se de tal maneira que nos tornamos incapazes de fazer a tão necessária análise custo-benefício para exercer força de vontade e autocontrolo. Tomamos todos os tipos de decisões com o correr do dia e, depois de passarmos muito tempo em estado de alerta, cada decisão subsequente parece mais difícil de tomar. Sofremos de «fadiga da decisão».

Poderíamos argumentar que só quem não tem formação ou é inexperiente sucumbe a esse tipo de fadiga. Para demonstrar o quanto este problema é delicado e generalizado, Shai Danziger da Universidade de Tel Aviv em Israel e os colegas estudaram os padrões da tomada de decisão dos juízes. Para isso, acompanharam mais de 1000 sentenças de liberdade condicional tomadas por oito juízes por um período de dez meses. Os pedidos eram dos reclusos que já cumpriam pena efetiva e tinham recorrido para que os deixassem sair em liberdade condicional ou para que lhes reduzissem a pena. Um dia típico para os juízes dividia-se em três sessões: do início da manhã à pausa para comer, do fim da pausa para comer ao almoço e de depois do almoço até ao fim do dia.

Os resultados foram incríveis. A probabilidade de obter a liberdade condicional não variava de acordo com as origens étnicas dos reclusos ou os crimes por eles cometidos. Um fator sim, parecia ter influência: a «altura do dia» em que os juízes tomavam a decisão. No início do dia, dois terços dos peticionários recebiam decisões favoráveis, mas, ao fim do dia, essa percentagem caía para cerca de 10 %. Mais interessante ainda era o efeito das pausas. Após cada uma das duas pausas para comer (pausa a meio da manhã e almoço), a taxa de decisões favoráveis voltava aos níveis originais. A glicémia era claramente importante.

Tomar decisões é como ir ao ginásio; depois de trabalharmos um determinado músculo repetitivamente, sentimos fadiga muscular. A mente começa a tomar atalhos e a procurar respostas fáceis. Esses atalhos podem ir desde a impaciência nas reuniões e a impulsividade a gastar dinheiro, até não fazer nada e manter tudo como está. No caso dos juízes, temos de nos esforçar para pensar nas consequências de deixar um recluso sair da prisão; é bastante fácil manter a sentença da pena efetiva.

Essa fadiga pode surgir de diversas formas, como mau humor, comunicação imprópria, transtornos de memória, défice de atenção e dificuldades em resolver problemas. Vários fatores podem agravar essa exaustão. Trabalhos que geram pressão por haver prazos a cumprir, viagens de longa duração e com grandes disparidades de fusos horários, trabalho entediante e repetitivo, problemas pessoais stressantes, alterações frequentes no horário de trabalho, ou privação generalizada de sono: tudo isso pode piorar a situação.

Sempre foi importante gerir a fadiga em profissões de alto risco e atividades exercidas em condições perigosas, como é o caso dos pilotos, médicos e militares. Com tantas pessoas a fazer horas extraordinárias, em equipas transnacionais e em turnos noturnos, este problema já começa a ganhar relevância noutras áreas. As organizações estão agora a oferecer atividades recreativas e de lazer nos próprios locais de trabalho, como ginásios, piscinas e estúdios de dança, e a «gestão da fadiga» é um dos temas trabalhados nos programas de formação e desenvolvimento.

Há estratégias simples que pode adotar para gerir a fadiga no dia-a-dia. Comece por observar os seus próprios padrões de tomada de decisões. Tem menos vontade de tomar decisões e dedica-lhes menos tempo em determinadas alturas do dia? Se constatar que sim, descubra formas de alterar a sua rotina de trabalho. Quando tiver reuniões que durem um dia inteiro, marque as discussões mais pesadas para antes do almoço e as conclusões em pequenos grupos para o fim do dia. Crie listas e faça muitas pausas ou sestas pré-trabalho. Se estiver a gerir uma equipa, de vez em quando, pergunte aos outros membros se dormiram bem, se têm demasiado trabalho e estão cansados, se se sentem stressados com problemas em casa, ou se simplesmente precisam de uma pausa para retemperar as forças.

Num mundo acelerado, tomar decisões é uma tarefa mentalmente exigente. Decidir quando sair de casa para chegar ao escritório, em que datas marcar os voos, o que vestir para o trabalho, quando marcar as reuniões, ou o que preparar para o jantar podem parecer decisões corriqueiras; contudo, todas somadas, atulham-nos a cabeça. É por demais evidente que não fazemos a menor ideia de como funcionam os ritmos biológicos, o sono e a glicémia. Precisamos de pausas, não só para o nosso bem-estar em geral, mas também para podermos tomar decisões de boa qualidade.

Prof. Kriti Jain, HUMAN RESOURCES AND ORGANISATIONAL BEHAVIOUR, IE Business School (IE University)