SOS bolsa, petróleo, economia…

A economia está a abrandar e já há quem considere que estamos perante um cenário que faz antever uma tempestade financeira perfeita. Por isso, não basta lavar as mãos. É preciso um plano de contingência para a saúde, mas também para a economia.

O ministro de Estado, da Economia e de Transição Digital, Pedro Siza Vieira, reuniu hoje com representantes de empresas para avaliar o que se passa em vários sectores afetados pela conjuntura criada pelo coronavírus. Foram divulgadas várias medidas de apoio, das quais destaco duas: há um novo regime de layoff simplificado para as empresas que precisem de fechar as suas atividades e foi anunciada uma linha de crédito para apoio à tesouraria das empresas que passou de 100 para 200 milhões de euros, contudo as pequenas e médias empresas receiam ter dificuldades no acesso por questões burocráticas e requisitos que, por vezes, têm em conta apenas as maiores empresas, como aliás alertou aliás Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo, e que participou na reunião desta manhã.

O coronavírus exige um plano de contingência económico bem musculado. E, mais do que isso, exige repensar no modelo de crescimento económico do país e ainda nas fragilidades do paradigma da globalização.

As exportações nacionais respiram turismo e hoje os hotéis e os restaurantes já choram o número massivo de cancelamentos de reservas. Os bons números macro económicos que o ministro das Finanças tem antecipado para o final do ano poderão também ficar comprometidos, devido ao impacto do coronavírus.

Estamos a viver um momento que começa a ser crítico e é preciso largar os diagnósticos e ativar planos concretos, acessíveis a quem precisa e transversais em termos setoriais.

O medo instalou-se já a Norte do país e vem por aí abaixo. São precisas indicações que vão para além de lavar as mãos e reduzir os beijos. Por exemplo, os empregadores da restauração querem saber como atuar em concreto e perguntam: devemos medir a temperatura aos funcionários e aos clientes que entram nos restaurantes? Devem os funcionários e os clientes usar máscaras? Devemos fornecer desinfetantes a cada trabalhador, para além de disponibilizar sabão e água para lavar as mãos? Medidas simples, mas que, a serem feitas, terão de ser iguais para todos para que ninguém saia prejudicado nos negócios e na relação com os clientes.

Também o nível da globalização exige reflexão, sobretudo pela forma como expõe a fragilidade da nossa cadeia produtiva e de abastecimento. Muitos dos produtos de saúde utilizados para proteção, por exemplo elásticos para as máscaras, são produzidos na China. Quando um vírus como o Covid 19 contagia em massa e leva ao fecho de fronteiras, como aconteceu não só na China mas na Lombardia, em Itália, ficam em causa as cadeias e podemos vir a deparar-nos com a ausência de certos produtos, para além das máscaras e do álcool que já se evaporaram há muito das prateleiras das farmácias e hipermercados.

Para desajudar à economia, as bolsas estão a reagir negativamente, com perdas até 10%, e o preço do petróleo também, com o Brent a cair mais de 30%.

A economia mundial já estava a desacelerar, a crise de valores já estava há muito instalada bem como os populismos atiçados por Trump e seus seguidores, e agora o coronavírus poderá ser o sopro final que, antecipam os analistas, irá desencadear uma tempestade perfeita nos mercados. Protejam-se!