Nada mais asqueroso pode haver que o tráfico sexual de crianças. Estamos todos de acordo, certo? Pelos vistos, não é bem assim.

Estreou no passado 4 de julho, nos EUA, o filme Sound of Freedom. Conta a história de Tim Ballard, um antigo agente do governo que embarca numa missão de resgate de crianças vítimas de traficantes sexuais, na Colômbia. Ao longo da narrativa, desvela-se o horror da pedofilia, e de como esta apenas vinga graças à inação dos bons e à conivência dos indiferentes.

Mas, será mesmo o pior dos males? Lá está, há quem tenha o desplante de achar que não. A Disney e a Amazon rejeitaram a distribuição do filme. O mesmo se aplica a grande parte dos media, vetada ao silêncio. Alguns chegam ao extremo de enxovalhar o mensageiro com os clichés de sempre: são teorias da conspiração da extrema-direita, dizem, isso é malta do QAnon, vociferam. Outrora respeitável, embora sempre radicalizado à esquerda, o The Guardian resolveu entrar por esse caminho. Pior ainda foi a revista Rolling Stone, que teve um autêntico meltdown ao cair no ridículo de caricaturar as audiências, genuinamente preocupadas com a gravidade dos factos.

Felizmente, nem todos foram assim. O Rotten Tomatoes, avaliou o filme com objetividade, atribuindo-lhe 77%. A revista Variety borrifou-se para o cliché da extrema-direita, dando-lhe um parecer positivo. O que nos leva a questionar, porque uns ficam calados e outros não?

A impressão que dá é que alguns têm rabos de palha. O problema da pedofilia é justamente esse. Onde há pedofilia, há sempre ameaça. Essa gente infiltra-se nas altas esferas da cultura, da educação, das artes, dos negócios, da política, e coleciona podres. Depois, ameaça. E há muita gente presa. Gente que fez asneira e que não quer perder o cargo, o prestígio, a influência ou a boa imagem. A história é velha. Já os evangelhos falavam no demónio mudo, que só se expulsa com oração e jejum - isto é, com amor pela verdade ao ponto de enfrentar a fome (de riqueza, vaidade, conforto, amizades vãs). Ninguém precisa de ser católico para entender o que isso significa.

Ora, já que estamos numa de evangelhos, também lá diz que nada há de oculto que não venha a proclamar-se pelos telhados. É isso mesmo que está a acontecer. O Sound of Freedom é apenas o início. Por isso, não percam, que eu também não.

Economista e investidor.