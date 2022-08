Sporting é o mais barato do grupo mais barato

Na Champions, os leões tiveram o sorteio mais fácil? Sim, mas... O grupo do Benfica é o quarto mais valioso e o do FC Porto, o sexto.

A Liga dos Campeões andou à roda na semana passada e a convicção geral, em Portugal, é que FC Porto e Sporting tiveram sorte, mais os leões porque partiram do pote três, enquanto os dragões eram cabeças-de-série, e a fava caiu ao Benfica. Será que foi mesmo assim? Foi. Mas...

Segundo dados do Transfermarkt, o site alemão que avalia cada jogador e cada plantel do mundo da bola, o grupo do Sporting, o D, é, de facto, o mais barato de todos. Somados, os elencos de Eintracht Frankfurt, Tottenham, Marselha e o leonino chegam a 1429 milhões de euros. No entanto, ao contrário dos rivais, FC Porto e Benfica, o vice-campeão português é o menos valioso (216 milhões) do seu grupo, atrás dos ingleses (700), dos franceses (285) e dos alemães (228).

O FC Porto, com plantel avaliado em 244 milhões, supera o Club Brugge (138), mas é batido por Leverkusen (453) e, claro, Atlético Madrid (665). O elenco do Benfica vale 258 milhões, muito mais do que o do Maccabi Haifa, o mais barato de toda a Champions, avaliado em meros 18 milhões, mas a longa distância da Juventus (519) e Paris Saint-Germain (900), cujo plantel é o segundo mais caro da prova, só superado pelos 1,1 mil milhões de euros do Manchester City.

Na lista que o City encabeça à frente do PSG, o terceiro é o Liverpool, o quarto o Bayern e o quinto o Chelsea, todos à frente de Barcelona e Real Madrid, os colossos espanhóis que os seguem, por essa ordem. Tottenham, Atlético e Inter fecham o top-10. O plantel benfiquista é o 19º mais rico, o portista, o 21º, e o sportinguista, o 23º.

E se o grupo do Sporting é o mais barato, o mais caro é o C, de Bayern, Inter e Barcelona, avaliado em quase 2,3 mil milhões, dos quais apenas 24 milhõezinhos são contribuição do pobre Viktoria Plzen, só mais rico que o citado Maccabi.