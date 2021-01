Suave milagre

Terminei o meu último artigo reiterando que, "em 2021, não vai ficar tudo bem. Os milagres dão trabalho". Mal adivinhava que o início do novo ano se pareceria tanto, para pior, com o que se aprestava a terminar. Admitamos que a conjugação de medidas de saúde pública e o comportamento dos cidadãos, apoiados no contributo da ciência, permitirão domar a pandemia, e retomemos o fio à meada dos "milagres" possíveis.

O Estado tem, em Portugal, por tradição, um papel determinante na economia e na sociedade. Somos "estado dependentes". Um passo importante para nos libertarmos desta tutela, mais ou menos castradora, poderia ser dado se os chamados parceiros sociais decidissem abrir um processo de negociação bilateral, sem a presença de representantes do governo, sem matérias tabu, sem data pré-definida para acordo ou rotura. Impossível? Difícil, certamente. O processo devia ambicionar à criação de uma relação de confiança mútua, que permitisse compreender e aceitar que, a existência de divergências sobre os caminhos, ou os tempos, para atingir os grandes objetivos (emprego; nível e qualidade de vida), não implica que não haja acordo quanto aos mesmos. Sendo uma negociação, teria de haver cedências, propostas condicionadas ao que se fosse alcançando, partilha de riscos proporcional ao que estivesse em causa. Implica ambição de ambas as partes, sem perder o sentido da mediação com a realidade existente, mas não ficando refém desta, nem balizando as propostas pelo conservadorismo.

Talvez os protagonistas sejam os mesmos há demasiado tempo. Pior, talvez estejam viciados num jogo tutelado pelo Estado, incapazes de andar por si próprios, sem a "muleta" governamental. Viciados em jogos florais, retóricos, ideológicos, sem qualquer apoio na análise concreta da situação concreta, sem analisar e aprender com exemplos, nacionais e internacionais, bem e malsucedidos, não ignorando diferenças institucionais, para evitar cópias condenadas ao fracasso. Ainda assim, vale a pena tentar! Seria uma mudança para a esperança.

Os milagres dão trabalho.

Alberto Castro, economista e professor universitário