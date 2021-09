Superar a falta de talento Cloud no Setor Financeiro

À medida que a exigência da transformação digital continua a acelerar, as organizações começam a perceber que não é possível construir estratégias de negócio que não incluam a Cloud. Dados do índice DESI 2020 da Comissão Europeia mostram que, imediatamente antes da pandemia, a percentagem de empresas portuguesas a utilizar serviços de Cloud era de 16%, ligeiramente inferior à media europeia de 18%.

A pandemia forçou muitas empresas a ser criativas no desenvolvimento e oferta de produtos e serviços digitais aos seus colaboradores e clientes. A Cloud possibilitou - e continua a alavancar - esta realidade, visto que as empresas querem maximizar a inovação, ao mesmo tempo que procuram a agilidade dos negócios e a redução dos custos.

Prevê-se que os setores que mais investirão na Cloud sejam a saúde, o retalho, a administração pública, as telecomunicações, a construção e os serviços financeiros. No entanto, as empresas líderes reconhecem a necessidade de mudar a sua estratégia de utilização da Cloud: precisam de deixar de a ver como um diferenciador tecnológico, e passar a contar com ela como um acelerador de negócios que garante crescimento, inovação, agilidade e experiências únicas a clientes, parceiros e colaboradores.

Formar e requalificar a pensar na Cloud

Ainda que esta perspetiva seja encorajadora, onde se encontra o talento que garante esta estratégia? Para trazer a Cloud para o centro da transformação, são necessárias competências especializadas; e tal, infelizmente, ainda não é fácil para a maioria das organizações. Um estudo de 2020 mostra que 94% das organizações tem dificuldade em encontrar o talento certo, enquanto 90% reporta a falta de competências em diversas áreas da Cloud.

De acordo com o DESI, Portugal está abaixo da média europeia nos indicadores de competências digitais. Existem apenas 2,4% de especialistas em ICT (3,9% na UE) e, mesmo que essa proporção tenha aumentado no último ano entre os recém-licenciados, continua a ser um valor muito baixo em comparação com o resto da Europa (1,9% face aos 3,6% da UE).

Esta realidade representa um tremendo desafio. Sem o talento certo, fica em risco a capacidade da indústria de utilizar a Cloud para tirar partido de tecnologias emergentes e inovadoras como a IA ou o ML, melhorar os seus processos sob demanda, potenciar tecnologias nativas Cloud para DevOps ou otimizar produtos. A necessidade de engenheiros e arquitetos especializados e experientes em Cloud nunca foi tão urgente.

Aplicações e Cloud híbrida

O setor financeiro é um dos mais avançados no que toca à digitalização. No final de 2020, 56% dos clientes do setor financeiro em Portugal já utilizavam a internet para realizar pelo menos parte das suas operações bancárias. Esta tendência - potenciada pela crise atual - continuará nos próximos anos, porque garante uma redução de custos e que as instituições bancárias estejam melhor posicionadas para competir com as startups fintech e os grandes players tecnológicos.

As aplicações e os canais digitais são a força vital das empresas financeiras modernas, que estão também a começar a oferecer produtos não financeiros aos seus clientes. Um estudo recente indica que 86% das empresas financeiras acredita que a Cloud híbrida seria o modelo operacional ideal para a sua organização, e 54% planeia reforçar a sua adoção (em comparação com 15% no ano anterior), nos próximos 5 anos.

No entanto, o setor financeiro enfrenta dois problemas na atração e retenção de talento tecnológico. O primeiro é a sua cultura, com a qual os millennials (o atual banco do talento para o setor) têm dificuldade em se identificar; e o segundo é a concorrência por parte das startups fintech e de gigantes tecnológicos como a Amazon, Microsoft e Google.

Alianças com parceiros tecnológicos

O setor financeiro tem uma solução óbvia: formar alianças com os seus parceiros tecnológicos para colmatar o défice de talento. Boas sugestões de iniciativas serão programa intensivos de formação e requalificação in-house; hackathons que permitem avaliar as capacidades dos participantes; e o recrutamento de talento especializado em Cloud.

A necessidade de competências Cloud avançadas vai continuar a aumentar. Muitas organizações do setor financeiro sabem que a falta dessa proficiência tornar-se-á num obstáculo ao desenvolvimento de novos produtos e ao aperfeiçoamento da experiência de cliente. Estas organizações necessitam de procurar parceiros com acesso a uma carteira de especialistas altamente treinados e certificados, em vez de procurarem talento Cloud no mercado de forma precipitada. Tais parceiros podem colmatar a lacuna de talento, enquanto as instituições bancárias constroem a sua pool interna.

Rahul Singh, Financial Services President da HCL Technologies