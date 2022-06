Superar os desafios de recrutamento passa por acrescentar valor ao processo

Fases infinitas, etapas confusas e critérios de seleção pouco claros: tudo o que se quer cada vez menos num processo de recrutamento, mas o que continua a ser servido como "prato do dia" em tantas tecnológicas. Quando a escassez de talento é um desafio cada vez maior para as empresas, há, sem dúvida, algo que tem de mudar rapidamente neste ciclo de seleção de profissionais. Estamos a lidar com humanos, não robôs.

Da submissão de candidatura à resposta final, todas as fases do recrutamento devem ser vistas como uma experiência que se quer organizada e relevante - tanto para quem se candidata como para quem recruta. É possível transformar o que tem sido, até aqui, o processo de recrutamento em tecnologia, valorizando o tempo e inputs dos envolvidos e destacando quem traz inovação, quando parece que tudo está inventado. Como?

Começando pelo início: a entrevista. Uma ferramenta essencial para ambos os intervenientes e que deve ser repensada para que, mais do que ouvir a informação já presente no CV, sirva para conhecer melhor a pessoa, o que a levou a escolher este percurso na área tecnológica, que ferramentas conhece, o que pretende para a sua carreira profissional e de que forma pretende contribuir para o crescimento de resultados.

Todo o processo deverá, também, considerar a utilização de ferramentas digitais, que reúnam informação e facilitem as avaliações, numa integração vencedora com a relação humana. A inteligência emocional assume uma função de relevo na perceção da pessoa que se candidata, onde a postura, o tom de voz e a fluidez do discurso revelam muito mais sobre si do que qualquer linha do currículo.

Na área tecnológica, as e os profissionais são constantemente abordados com ofertas apelativas, pelo que os processos ágeis, com avaliações e passos simples, claros e diretos, ganham maior destaque. Assim, é preciso avaliar se o grau de complexidade de cada fase faz sentido, o que pode ser simplificado e onde se ganham "pontos" junto de quem se candidata. Da mesma forma, é essencial partilhar feedback atempado e transparente sobre o processo. Quer seja positiva ou negativa, uma resposta final com espaço para partilha de feedback construtivo permite concluir o processo e mostra uma postura de honestidade e transparência por parte da empresa.

Contudo, num setor tão competitivo, nem mesmo o processo de recrutamento perfeito é garantia de um contrato no final. No fim do dia, os benefícios assegurados são um dos principais fatores que pesam na decisão dos candidatos. Para além das condições no escritório e dos eventos de team building, as e os especialistas querem saber que vantagens lhes trará aquela empresa.

Regimes flexíveis de trabalho, um compromisso com um work-life balance, a aposta na formação e certificação, no desenvolvimento de carreira, na integração em projetos internos, em tecnologias de ponta e frameworks mais utilizados são alguns dos pontos a destacar.

É extremamente exigente criar todas as condições para encontrar, atrair e reter o talento perfeito, em todos os setores. O tecnológico está na dianteira deste desafio por colocar as empresas numa competição global, sem fronteiras. Assim, cada organização deve definir a sua proposta única de valor e ter muito claro como irá implementar isso, não só quando integra os elementos na equipa, mas desde o primeiro contacto com todos os candidatos. A diferenciação é chave.

Diogo Antunes, Senior Engineer Manager da Mollie e responsável pelo escritório em Portugal