Sustentabilidade e a importância de ser o que se apregoa

O Dia Mundial da Terra faz 51 anos a 22 de abril. Nascido de um protesto contra a poluição da Terra, este dia é "só mais um" nos muitos que se juntam no discurso antipoluição, anti-exploração indevida ou abusiva de recursos, de proteção do planeta e de tudo o que o mantém vivo e funcional.

Desde há muito - desde que existimos, diria - que sabemos que os "recursos são escassos e as necessidades humanas ilimitadas". No entanto, por conveniência, desconhecimento ou simples falta de interesse, foram de mais os tempos em que consumimos mais do que gerámos, em que destruímos mais do que recuperámos ou protegemos.

Mas o paradigma mudou. E hoje, a realidade mostra que aquilo que foi uma tendência é hoje uma evidência. Estado, sociedade civil, academia, empresas e indústrias estão alerta e já assumem a sustentabilidade do planeta como uma missão própria. Mas... há ainda muito por fazer. Há ainda muitos comportamentos a precisar de reciclagem, com vista à tomada de consciência de que ser sustentável não implica perder valor, conforto ou acesso. Pelo contrário. Sustentabilidade pressupõe desenvolvimento, crescimento e futuro. Fazer mais e melhor com menos, gera menos perda e, logo, mais recurso. Em vez de faltar, poderá passar a sobrar. O que é bom!

O desafio está na informação e na sensibilização. E esses conseguem-se pelo exemplo. Quando, nos primeiros anos do Sec. XXI, se começou a falar em sustentabilidade, alguns reconheceram e incorporaram o conceito, outros assumiram-no como uma moda que "ficava bem" no discurso. Mas as marcas, as empresas, rapidamente perceberam que "ser sustentável" é melhor que "falar sustentável" e que, no médio e longo prazo, o caminho só podia fazer-se pelo "ser" e não pelo "parecer". Até porque os consumidores, os cidadãos (principalmente as gerações mais novas) já não se compadecem com discursos vazios. Querem ações e exigem provas.

Manuela Botelho, secretária-geral da Associação Portuguesa dos Anunciantes, disse no final do ano passado, sobre Comunicação de Sustentabilidade, que hoje "é pedido às empresas que formem padrões de consumo e comportamentos responsáveis. Os consumidores querem que as marcas sejam parceiras, que os ajudem a viver vidas mais sustentáveis e os profissionais de marketing sabem que isso se tornará um desafio crítico no futuro, próximo e médio".

O incorporar da sustentabilidade na atividade implica processos, recursos e, principalmente, pessoas. A estratégia do negócio deve ter incorporados, em si mesma, os fundamentos da sustentabilidade, de outra forma resultará oca e, em consequência, acabará denunciada - com todos os custos reputacionais que isso acarreta.

Falar verdade e agir em conformidade são critérios base. Às marcas não basta mostrarem-se "verdes e amigas", seja do ambiente, das pessoas ou do setor. São-lhes pedidas responsabilidade e evidência, sendo que esta decorre também da transparência com que se comunica. Cada vez mais, o desafio para as empresas em que a sustentabilidade já faz parte da missão é o de animarem as outras empresas para o mesmo caminho: mostrarem que é possível, que é melhor, que gera mais riqueza e mais valor e que, no médio-longo prazo, é o rumo a seguir.

A consciência já existe. Prova disso é, por exemplo, o B Corporation, um movimento que reúne mais de 3.900 empresas em 74 países e 150 setores com um objetivo único: "que um dia, todas as empresas se comprometam a ser as melhores para o mundo e, como resultado, a sociedade caminhe para estágios de bem-estar compartilhados por todos de nível superior e durável".

Outro exemplo é o WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), uma organização com mais de 25 anos que afirma na sua visão para 2050 o compromisso de continuar a transformar e de ajudar os negócios a liderar a transformação que o mundo precisa. Em Portugal, e reunindo já mais de 100 empresas com operação no território nacional, a BCSD assume-se como uma "associação empresarial que agrega empresas com visão de futuro, trabalhando em conjunto para acelerar a transição para um mundo mais sustentável".

Agora é conseguir que sejam cada vez mais aqueles que fazem da consciência ação, todos os dias. E fazer de forma efetiva. Com dados, com métricas, com resultados e consequências. Comunicar sustentabilidade é um desafio, dos bons. Daqueles que, no final do dia, fazem com que, marcas e consumidores, sintam que contribuíram e contribuem para que, amanhã, continuemos a estar cá. Sim, porque o planeta, esse sobreviverá sempre. A humanidade, poderá sobreviver ou não, depende do que fizer até lá.

*Diretora de Contas na ALL Comunicação