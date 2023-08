Sustentabilidade nas empresas: À procura de equilíbrios numa longa transformação

A sustentabilidade já foi um tópico mais consensual entre investidores, empresários e gestores. Até ao eclodir da infeliz e injustificada guerra na Ucrânia, assistimos a um certo unanimismo entre políticos, ONG e instituições internacionais, a que se juntavam os stakeholders na área empresarial, na defesa da aplicação dos pilares ESG (ambiente, social e governance) nas organizações para se conseguir atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A maré perdeu força. Hoje, a assistimos a uma fadiga na Europa e a um contra-ataque nos Estados Unidos. O influente Financial Times fez manchete numa edição recente com a pressão da Alemanha e Itália para que a União Europeia recue na determinação de colocar um ponto final na produção de automóveis com motor de combustão em 2035. Estes países, onde o setor automóvel tem um peso determinante nas suas economias, querem mais tempo. Entretanto, um conjunto de CEO de empresas gigantes europeias, entre as quais a alemã BMW, assinaram uma carta onde sublinham que é impossível aplicar a nova legislação europeia dentro dos prazos definidos pela Comissão Europeia.

Nos Estados Unidos, o assunto é mais complexo e o debate mais radical. A questão das alterações climáticas e o combate às políticas de sustentabilidade entrou no arsenal de armamento político dos Republicanos contra os Democratas. Vários Estados republicanos têm aprovado legislação que penaliza os bancos, os fundos de investimento e seguradoras que tenham estratégias que beneficiem os "investimentos verdes", penalizando os investimentos em energias fósseis. Dentro deste grupo está Ron De Santis, governador republicano da Florida e que já se posicionou para a corrida para futuro presidente.

Entre avanços e recuos, a verdade é que o tópico da sustentabilidade entrou definitivamente na agenda política e das maiores corporações, seja nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os Acordos de Paris e as últimas reuniões da COP também foram determinantes para o salto que o assunto deu.

Ainda assim, muita conversa sobre um assunto não é sinónimo de ação. As últimas análises dos especialistas das Nações Unidas mostram que as promessas de países e empresas são insuficientes para cumprirmos o objetivo de travar o aquecimento global entre 1,5 e 2 graus. E, entretanto, vivemos o perigo da Europa e dos EUA retrocederem antes de alcançarmos algum resultado visível.

Há um ponto irrefutável: a sustentabilidade não é somente uma moda defendida por uma elite com uma agenda pós-moderna. É um movimento transformador da economia e da sociedade, até porque os impactos negativos das alterações climáticas, como as secas prolongadas ou as chuvas torrenciais e as cheias, vão ter tendência para se agravarem.

As instituições internacionais, a União Europeia e o Governo já começaram a aprovar legislação que vai forçar alterações nos modelos de negócio das empresas e na forma como se relacionam com a comunidade, obrigando nomeadamente à divulgação de mais informação. A nível europeu, destaca-se o projeto "Green Deal" da Comissão Europeia e, dentro deste, o "Fit for 55", que contempla um conjunto de diretivas que vão acabar por ser transpostas para a legislação nacional. Para já, merecem destaque a EU Taxonomy, a SFDR, a CSRD e, muito recentemente, a diretiva que regulamenta as due delligences ambientais.

Mesmo envoltas em alguma polémica e com um processo legislativo que ainda está incompleto, a EU Taxonomy, a CSRD e a diretiva das due delligences vão mudar o panorama regulatório e o contexto de negócios das empresas. A EU Taxonomy, já em vigor, define quais são as atividades económicas sustentáveis. A CSRD, que deverá entrar em vigor em 2025, definirá a informação não financeira, no âmbito do ESG, que as empresas vão ser obrigadas a divulgar publicamente anualmente. E a diretiva relativa às due delligences, que já recebeu a luz verde do Parlamento Europeu, definirá como as empresas devem "auditar" os seus fornecedores, para verificarem se cumprem os princípios da sustentabilidade. O objetivo é a alargar a sustentabilidade a toda a cadeia de valor.

Além disto, há um outro driver de mudança que resulta das modificações no sistema financeiro, que está a ser particularmente impactado pela agenda para a sustentabilidade, nomeadamente por ação dos reguladores e supervisores. Os reguladores europeus (BCE/MUS) e nacionais (Banco de Portugal) já produziram regulação imperativa e estão a desenvolver ações de supervisão (como os "green stress tests") com maior frequência e com critérios mais exigentes. As instituições financeiras vão ser obrigadas a melhorar os seus modelos de risco (e de negócio), por forma a, por um lado, identificar os impactos nos seus ativos e passivos das consequências das alterações climáticas e de outros fatores associados à sustentabilidade ESG e, por outro lado, adotar as medidas necessárias para reforçar a sua resiliência. Para isto, vão necessitar de reforçar os níveis de informação e conhecimento sobre os seus clientes e sobre o mercado relativamente aos tópicos da sustentabilidade, o que terá um efeito em cascata sobre toda a economia, em especial em Portugal onde o sistema financeiro é a principal fonte de financiamento das empresas. Portanto, é uma questão de tempo até que todas as empresas comecem a sentir os impactos materiais da sustentabilidade no seu negócio. Perante isto, podem reagir de duas formas: olharem para a nova legislação como mais um "castigo", um "obstáculo" burocrático e um custo de contexto ao desenvolvimento da sua atividade; ou como uma oportunidade para repensarem os seus modelos de negócio e os serviços e produtos que produzem, contribuindo para uma comunidade mais sustentável e sendo reconhecidos por isso por investidores, clientes, fornecedores e colaboradores.

A dificuldade maior é encontrar o equilíbrio certo no movimento de transformação, para não criar ruturas no funcionamento das empresas e da atividade económica.

Professor de Política de Empresa na AESE Business School