Talento digital e inteligência emocional para uma excelente experiência de cliente

O cliente da era digital é um consumidor hiperconectado, informado e multicanal. Ele sabe que tem o poder, tem muitas opções de escolha e usa esse "poder" com sabedoria. É mais consciente, exige, compara, muda. Procura e compra produtos com uma boa relação preço/qualidade, sim, mas também exige processos ágeis e um relacionamento fácil com as marcas. Ele tem expectativas muito específicas ao entrar em contacto com o atendimento ao cliente: deseja respostas instantâneas e, se houver um problema ou incidente, espera uma solução imediata. Em suma, quer experiências excelentes.

Este é o consumidor que as marcas e as empresas querem atrair, satisfazer e reter. Empresas que estão imersas na sua própria transformação digital e na evolução dos seus modelos de negócio. E que, ao mesmo tempo, devem transformar as suas áreas de atendimento e relacionamento para se adaptarem aos novos hábitos e exigências dos seus consumidores, colocando-os no centro da sua estratégia. Um desafio gigante.

A implementação de uma estratégia Customer Centric é uma missão de toda a empresa, não apenas das áreas de serviço. Quando a cultura e os valores da empresa promovem a orientação ao cliente, quando todos os departamentos colocam o consumidor no centro dos seus processos, naturaliza-se a capacidade de empatia, de se colocar no lugar dele e de lhe proporcionar uma excelente experiência.

Mudança de paradigma no atendimento ao cliente

A transformação já está a acontecer. Com maior ou menor nível de desenvolvimento, muitas empresas estão a trabalhar numa dupla vertente: máquinas e pessoas. Por outras palavras, tecnologia e talento humano. Em primeiro lugar, essas empresas caminham para a multicanalidade (priorizando canais digitais), estão a colocar em operação ferramentas que incentivam o autosserviço e promovem a digitalização de processos. Além disso, estão a implementar tecnologias de automatização, inteligência artificial e análise de dados. Em suma, essas empresas estão a dar passos acelerados rumo à criação de um ecossistema tecnológico essencial para alcançar um modelo de serviço escalável, além de um equilíbrio adequado entre maior eficiência de gestão, baixo custo por transação e um adequado nível de satisfação.

A incorporação de novos canais de atendimento, como os chatbots, estão a transformar a estrutura de trabalho nas áreas de atendimento. O representante do atendimento ao cliente passa a ser auxiliado pelas ferramentas de automatização e inteligência artificial e, ao mesmo tempo, capacita-as para desenvolver níveis cada vez mais altos de complexidade e eficiência. Isso requer mais talento e habilidades digitais.

Estamos perante uma mudança de paradigma na forma de trabalhar nas áreas de serviço ao cliente. A tecnologia agora assume o processamento automático de interações de rotina e tarefas transacionais. Consequentemente, os contactos do consumidor com um representante estão diminuindo em quantidade, mas aumentando em complexidade: a expectativa do novo consumidor é ter um atendimento hiperpersonalizado, conhecimento preciso do caso (independentemente do canal ou dos canais utilizados) e uma imediata resolução.

Para atender à expectativa de obter esse tipo de experiências excelentes, é preciso aplicar as doses certas de dois tipos de talentos. Por um lado, maior conhecimento digital e maior capacidade para cooperar perfeitamente com tecnologias de automatização. Por outro lado, maiores habilidades emocionais para ligar o consumidor à marca. Nesse sentido, a transformação das áreas de serviço direciona os representantes de atendimento ao cliente para atividades de maior valor acrescentado e confere-lhes um papel de maior impacto nos negócios da empresa.

Desenvolvendo talentos

A missão e o papel dos representantes do serviço ao cliente estão a evoluir a grande velocidade e esta evolução pode ser suportada por um modelo de gestão de talentos que integra com eficácia habilidades humanas com tecnologias de automatização. Isso representa um duplo desafio para os profissionais de Recursos Humanos: aumentar o talento digital e desenvolver a inteligência emocional.

Uma forma possível de enfrentar os dois desafios é aliar uma política de contratação focada nos nativos digitais com um forte compromisso com a formação: um ambicioso programa de upskilling e reskilling multidisciplinar, com metodologia prática e abordado por profissionais de diversas áreas (Tecnologia, Engenharia de dados e processos, Psicologia, etc.). O plano de upskilling visa otimizar e levar as habilidades de inteligência emocional para o próximo nível. Enquanto o plano de reskilling está focado em adquirir o conhecimento digital e as capacidades exigidas pelo novo cenário de estreita cooperação homem/máquina.

Só fomentando os dois tipos de talentos, o digital e o emocional, os serviços de atendimento ao cliente terão representantes mais especializados e versáteis com os conhecimentos e habilidades necessárias para proporcionar uma excelente experiência de cliente ao consumidor da era digital.

Sebastian Funes, responsável da Bosch Services Solutions em Portugal