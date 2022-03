Talento sem fronteiras: O teletrabalho deixou de ser recomendado?

O teletrabalho "deixa de ser uma recomendação, voltando em pleno à normalidade". Anunciou a ministra da Presidência a propósito do alívio das medidas de mitigação da covid-19.

Mas o que é a normalidade depois de dois anos em que todos vimos que, na maioria dos casos, é possível, fácil e simples trabalhar a partir de casa? A pandemia levou-nos a um novo paradigma - melhor, arrisco-me a dizer - percebemos que, hoje, o talento já não conhece fronteiras e quem não o quiser perder terá de se habituar a essa realidade.

Tudo mudou no que diz respeito à captação de talento. Hoje queremos flexibilidade, criar horários próprios que façam uma melhor conjugação da nossa vida profissional e pessoal. No final, queremos viver melhor.

A transformação começou há alguns anos quando, em Silicon Valley, se criou o imaginário de trabalhar em startups (empresa com caráter inovador e muito suportado por tecnologia ainda num estado embrionário). Chocolates 24/7, "almoços grátis", escorregas, consolas de jogos ou trotinetas, eram apenas alguns dos perks oferecidos a quem escolhesse por lá trabalhar.

Mas arrisco-me, outra vez, a dizer que já não é isso que procuramos. Embora ainda se aplique em alguns casos pontuais, hoje o talento já não quer "viver" no escritório. Procura mais do que isso. Procura crescimento, progressão de carreira, bons salários, bom ambiente de trabalho, fazer parte de algo e sentirem que fazem a diferença. Sentirem que têm uma voz ativa na empresa. Tudo isto, de forma flexível e integrada com a sua vida pessoal - sem falsos modelos híbridos que os obrigam a ir ao escritório 2-3 vezes por semana e em dias fixos. Foi esta a grande mudança da gestão de talento. É esta a nova normalidade para quem o quiser reter e trabalhar com ele.

Se essa filosofia já estava no nosso ADN, hoje preenche completamente a essência da PeekMed. A nossa equipa começa em Braga, onde nasceu o projeto, mas hoje já se alarga até Coimbra e ​​Baden-Württemberg, na Alemanha. Divide-se entre aqueles que preferem ir todos os dias ao escritório e os que por vários motivos estão sempre à distância. Mas, independentemente disso, conseguimos encontrar a forma de comunicar, discutir e crescer em conjunto.

Festejamos em conjunto as vitórias - tal como quando arregaçamos as mangas para enfrentar os desafios. Usamos a premissa de não existirem ideias e respostas erradas. É neste fora da caixa que começa a inovação na qual queremos seguir na vanguarda. Promovemos momentos de debate em vários formatos: seja para debater estratégias da empresa ou momentos em que falar de trabalho é proibido e só queremos socializar.

Voltar à "normalidade"? Por nós não, obrigado.

João Pedro Ribeiro, cofundador e CEO da PeekMed, empresa tecnológica na área da saúde