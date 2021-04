TAP - Mayday Mayday vamos descer uma e outra vez...

Já voei em muitas das melhores companhias aéreas do mundo e a verdade é que, no final, por muito boas que sejam, acabo sempre por escolher a transportadora que oferece o serviço mais conveniente e fiável e, acima de tudo, o voo mais barato.

Quase nunca decidimos a viagem numa companhia aérea por causa da bandeira ou logotipo na sua cauda. Se o fizéssemos, então a Emirates, a Qatar, a Turquish, a Etiópia e até a Ryan Air lutariam para atrair passageiros por causa do sentimento de pertença em relação à sua bandeira ou origem.

Pessoalmente, prefiro hastear bandeiras de companhias aéreas com as quais me identifico mais, como a bela bandeira da TAP.

Mas assim que uso o Sky Scanner ou apps semelhantes para encontrar o meu voo, a TAP deixa de ser a minha principal preferência. É normalmente uma opção mais cara e, embora adore o pessoal da cabine e a sensação de que estou em casa, uma vez chegado ao meu lugar, na verdade, o preço caro torna a TAP uma escolha rara.

Para além dos desafios de gestão da empresa, a TAP tem pela frente um caminho muito difícil para alcançar a rentabilidade. Parece mais a caminho da falência ou dos resgates continuados do Governo. Enquanto estes factos não mudarem, os resgates são a única forma de injetar capital para manter a TAP a voar, pois é impossível que seja autossuficiente. A quantidade de dinheiro que o Governo português terá de continuar a investir na TAP poderá chegar aos milhares de milhões, obtidos a partir de impostos pagos por trabalhadores e empresas portuguesas, também em dificuldades.

Ouvimos dizer que o Governo vai reestruturar e vai tornar a TAP mais competitiva. Mas a verdade é que não vai, porque não pode. E não pode porque muitos governos antes deste, e outros governos noutros países mais ricos e poderosos, tentaram e falharam. A menos que os estados tivessem acesso a quantidades ilimitadas de dinheiro proveniente por exemplo, do petróleo.

Portugal não tem reservas ilimitadas. E os nossos sucessivos governos têm periodicamente capturado a receita fiscal dos cidadãos e das empresas que funcionam para pagar a falência ou os resgates da TAP e de outras empresas do género.

A nossa única esperança é oferecer a TAP a uma verdadeira companhia aérea que saiba gerir o negócio da aviação. E não haver qualquer envolvimento ou responsabilidade do Governo na transportadora nacional. Se nenhuma companhia aérea quiser o encargo, então devemos fechar a TAP o mais depressa possível e pagar aos trabalhadores 24 meses de salário. Esta opção ainda ficaria mais barata do que qualquer outra decisão de manter a TAP no ar. Como está, é uma morte lenta que é injusta para todos os envolvidos, incluindo o pessoal da TAP e o país como um todo.

Não vamos continuar a fazer a mesma coisa vezes sem conta e à espera de um resultado diferente... Einstein definiu isto como o significado da estupidez.

Os nossos políticos são incompetentes e muitos são os mesmos que levaram o país a um resgate há uma década. O nosso atual Primeiro-Ministro foi, na altura, o segundo responsável a reportar a um então Primeiro-Ministro que está ligado a enormes acusações de corrupção.

Parece que nos esquecemos disto. Ou talvez tenhamos optado por ignorar ou perdoar.

Os nossos políticos não conseguem reconhecer a sua incompetência e, infelizmente, os indivíduos que poderiam contribuir para um Portugal melhor não querem saber da política. Estamos numa situação de captura. Ou então de tentar saber quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. É fundamental tomar decisões concretas e estáveis sobre o futuro de Portugal. Estamos apenas a fazer política partidária, a permitir o lobbying e a fazer favores a muitas das personagens mais duvidosas que nos governaram nas últimas décadas.

Se nada mudar, temos de aceitar que vamos continuar, repetidamente, a despejar bons fundos em maus projetos, através de maus políticos. Temos de admitir que somos governados por um Governo que não tem coragem de fechar uma companhia aérea, não é capaz de conduzir um país, não consegue levar criminosos à justiça, não tem capacidade de vender aos cidadãos o sonho de um país mais unido e de um futuro melhor.

Temos de aceitar que, mais uma vez, perderemos uma oportunidade de ouro para reestruturar a nossa economia em direção ao crescimento e à criação de riqueza. Temos de aceitar que continuaremos a ter um governo que não apoiará os nossos empresários nem investirá no nosso futuro porque temos um Governo incompetente devido aos eleitores relutantes.

Teremos de aceitar isso para manter a TAP a voar. Por isso, muitos de nós, infelizmente, vamos afundar ou nunca chegaremos sequer a descolar e poder fazer valer as nossas potencialidades.

Tim Vieira

Versão em inglês:

TAP - Mayday Mayday we are going down again and again ....

I have flown on many of the world"s airlines and the truth is, in the end, no matter how good airlines are we normally choose the airline that offers the most convenient, reliable service and most of all, the most inexpensive flight. We hardly ever fly an airline because of the flag or logo on its tail. If we did, then Emirates, Qatar, Turkish, Ethiopian and even Ryan air would struggle to attract passengers because of sentiment towards their flag or logo on its tail. Personally, I preferred to fly flags of airlines that I identified more with, such as the beautiful TAP flag, but once I used Sky Scanner or similar apps to find my flight, then TAP was no longer my top preference. It is normally a more expensive option and although I do love their cabin personnel and the feeling that I am home once inside the cabin, in reality, the expensive price makes it a rare choice.

Besides the company's management challenges, TAP has a very difficult road ahead to reach profitability. It seems more en route to bankruptcy or continued Government bailouts. As long as these facts don"t change then bailouts are the only way of injecting capital to keep TAP flying, as it"s impossible for it ever to be self-sufficient. The amount of money that the Portuguese Government will have to keep putting into TAP could run into the billions, obtained from taxes paid by struggling Portuguese workers and businesses.

We hear that the Government will restructure and will make TAP more competitive but the truth is that it won"t because it can"t. It can"t because many Governments before this one and in other more reliable and capable countries have tried and failed unless they had access to unlimited money from oil reserves. Portugal does not have unlimited reserves and our Governments have periodically taken the country or businesses they manage to bankruptcy or bailouts which the Portuguese citizens continue to pay for. Our only hope is to give it to a real airline company to run and not have any Government involvement or responsibility in TAP at all. If no Airline wants it then we should shut it down soonest and pay salaries for 24 months as this would still work out cheaper than any other option of keeping TAP in the air. It"s a slow death that is unfair to all involved, including TAP staff and the country as a whole.

Let"s not keep doing the same thing over and over again and expecting a different result.... Einstein defined this as the meaning of stupidity.

Our politicians are incompetent and many of them are the same ones who brought the country to a rescue a decade ago. Our current Prime Minister was then the second person responsible to report to a then Prime Minister who is still linked to huge allegations of corruption. but we seem to have forgotten that or maybe we have even chosen to forgive.

Our politicians can"t acknowledge their incompetencies and unfortunately, the individuals that could contribute to Portugal don"t become politicians. We are currently in a catch 22 or a chicken and egg situation and this is so unfortunate as we should be making concrete and stable decisions on the future of Portugal. We are playing party politics, lobbying and providing favours to many of the previous dubious characters.

So, in the end, we will have to accept that we will repeatedly keep throwing good money into bad projects via bad politicians. We will have to accept that we will be governed by a Government that cannot shut an airline or run a country, accept a government that cannot bring to justice criminals and accept a government who cannot sell a dream to its citizens to unite us to build a better future.

We will have to accept that we will once again miss a golden opportunity to restructure our economy towards growth and wealth creation. We will have to accept that we will continue to have a government that will not support our entrepreneurs or invest in our future because we have an incompetent Government due to reluctant voters.

We will have to accept that to keep TAP flying, so many of us will, unfortunately, go under or never take off and reach our potentials.

Tim Vieira