TAP: um case study da Teoria do Caos

1. A Teoria do Caos diz-nos que pequenas variações nas condições iniciais de um evento podem vir a dar origem a alterações muito profundas e imprevisíveis a longo prazo. Teorizada por Edward Lorenz no início dos anos 60 do século passado no âmbito de previsões meteorológicas, rapidamente foi aplicada a muitos outros contextos com o objetivo de explicar fenómenos não-lineares considerados caóticos.

O "efeito borboleta" é expressão mais corrente e popular desta teoria: um pequeno bater de asas de uma borboleta num ponto qualquer do planeta pode provocar, no espaço de poucas semanas, uma tempestade no outro canto do mundo.

2. Depois de a TAP ter sido privatizada pelo último governo de Passos Coelho, o de António Costa procedeu, em junho de 2017, à recompra de 50% das ações (e não de 51%), o que acabou por não garantir a recuperação do controlo estratégico da companhia. Mais tarde, na sequência da crise sanitária provocada pela covid-19, o Estado decidiu injetar 3,2 mil milhões de euros na transportadora aérea com objetivo de evitar o seu encerramento. Como se sabe, recentemente o Governo optou por iniciar o processo de reprivatização da empresa.

Tudo resoluções de grande impacto, não só na companhia mas também nos bolsos dos contribuintes. Curiosamente nada disto teve repercussões significativas no curso da governação do país. Na prática, os agentes políticos, os comentadores e analistas e o público em geral consideraram que se estava perante decisões que se enquadravam no âmbito da ação governativa. Podiam ou não concordar, mas era o que era.

Ou seja, grandes fenómenos sem repercussões relevantes no rumo do País - para além, obviamente, do facto de cada português, independentemente da sua idade e condição social, ter contribuído com mais de 300 euros do próprio bolso para este processo. O que, diga-se de passagem, já não é pouco.

3. Foi preciso surgir um "pequeno bater de asas" para a situação se tornar caótica e de efeitos não só imprevisíveis mas também profundos. Esse bater de asas chama-se processo de despedimento de Alexandra Reis. Que, de facto, foi "pequeno" pois envolveu apenas meio milhão de euros, uma quantia irrisória se comparada com os milhares de milhões envolvidos em decisões anteriores.

Mas foi esse "pequeno bater de asas" que provocou (para já, à hora que escrevo este artigo!) a queda de um ministro e de dois secretários de estado, o despedimento do chairman e da CEO da companhia, a rábula da demissão-que-afinal-não-existiu de João Galamba e o confronto publicamente assumido entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa com consequências ainda totalmente imprevisíveis. Isto para além de danos colaterais menores.

Trata-se de um excelente case study no âmbito da Teoria do Caos. Se o Presidente da República quisesse alimentar ainda mais a não-linearidade do sistema, o que iria fazer era criar um cenário (e sabemos quão excelente é Marcelo a criar cenários) que conduzisse a eleições antecipadas, caindo assim na armadilha que Costa lhe preparou.

Com o discurso da passada quinta-feira, o Presidente mostrou que, para já, está empenhado em diminuir o nível de caos. Por isso, optou por não fazer nada, para além do enorme puxão de orelhas a João Galamba (e também a António Costa) e do aviso de que agora vai estar "mais atento" e ser "mais interveniente". Dito por outras palavras, isto significa que vai deixar que o primeiro-ministro e a sua equipa (em particular, a mais envolvida no "bater de asas") se vão queimando em lume brando - que até pode ficar mais forte em função do que se vier a passar no seio da comissão parlamentar de inquérito - até à destruição total de qualquer hipótese governativa no atual quadro de representação parlamentar.

Claro que Costa, estando provavelmente mais interessado no poder pelo poder e na sua sobrevivência política do que no bem do País, irá, entretanto, continuar a distribuir benesses. Já o fez em relação aos reformados e irá certamente fazê-lo com os professores e, consequentemente, com toda a função pública. Nessa altura, e em especial se a conjuntura externa não for favorável, ver-nos-emos na necessidade de recorrer a nova intervenção externa que nos salve da bancarrota - apesar de a "despensa" ainda estar aprovisionada com alguns milhões do PRR que não poderão ser utilizados para o pagamento de despesas correntes.

4. A primeira parte deste artigo é constituída por factos e interpretação de factos; a segunda por possíveis antecipações da minha responsabilidade que, se vierem a verificar-se, não auguram nada de bom para o País. Espero, neste ponto, estar enganado. Na sua versão atual, o caso TAP já é um excelente case study para aplicação da Teoria do Caos. Não precisamos que se torne concetualmente mais rico... pois isso significaria que os portugueses iriam ficar economicamente mais pobres.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School