TAP, um desígnio nacional

Vivemos uma crise devastadora a todos os níveis. É tempo de união e momento de cerrar fileiras, com audácia e determinação.

Caberá nesse espetro o posicionamento da TAP, enquanto símbolo nacional e elemento de coesão territorial e de desenvolvimento, instrumento de ligação territorial e com as comunidades portuguesas na diáspora. Capital na concretização dos interesses estratégicos e desenvolvimento económico equilibrado do país, considerando o seu papel no mercado de exportação e no setor do turismo.

É tempo para uma companhia aérea nacional, devidamente ajustada e enquadrada com as novas exigências que se impõem. É estratégico para o futuro do país assegurar que a TAP se mantenha capaz de continuar a gerar, direta e indiretamente, emprego, nos vários setores de atividade económica e a colocar ao serviço do país trabalhadores altamente qualificados.

Criar agora condições é fundamental para que no futuro a TAP, enquanto empresa pública, se mantenha operacional e sustentável, e cumpra plenamente com os seus desígnios, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do país.

Portugal precisa de uma companhia aérea saudável para continuar a desenvolver a sua capacidade industrial especializada, particularmente ao nível da manutenção, engenharia aeronáutica e transporte de carga. Uma empresa líder, capaz de estar na vanguarda da transição energética, enquanto modelo de referência de sustentabilidade ambiental.

O seu relevante papel é incontornável no desenvolvimento do setor do turismo, um dos motores da recuperação económica nacional, representando mais de 15% do produto interno bruto. Destacaria igualmente o contributo, direto e indireto, com 1,7% do PIB nacional, assim como os 7 mil milhões de euros em exportações.

Assim, é fundamental assegurar um Hub forte, plataforma fulcral também para Lisboa, onde mais se sentem os efeitos das operações de transporte de passageiros e carga. É exemplo disso mesmo, o facto de que 50% dos movimentos realizados no aeroporto Humberto Delgado tem a sua origem na TAP.

De enaltecer ainda o importante papel estratégico no combate à pandemia covid, ao assegurar transporte de pessoas, equipamentos médico-hospitalares e medicamentos.

Neste contexto, o plano de reestruturação recentemente apresentado deverá ser encarado como uma oportunidade e como um investimento no futuro sustentável da TAP. É um passo duríssimo, uma estratégia intrépida, porém fundamental para manter o desígnio nacional que a TAP deverá continuar a cumprir.

Um plano de ajustamento frugal e rigoroso, que serve o interesse nacional e que procurará corrigir o erro inicial de privatização de uma empresa que nunca deveria ter saído da esfera da gestão pública.

Quem assume esta fundamental reestruturação está, a seu próprio risco, a cumprir o mais elevado propósito da governação, a defesa do Estado português. Aguardemos serenamente a resposta de Bruxelas que permita a sobrevivência da TAP, e que os agentes públicos e políticos saibam estar à altura da exigência destes novos tempos.

Presidente do Conselho de Administração da Gebalis//Escreve à quinta-feira