Tecnologia e Educação fazem parte da mesma equação

A educação é um direito fundamental e um dos principais pilares para o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade. Falar de educação é falar de aquisição de conhecimentos e de capacitação, mas também é falar de inovação e de futuro. E o futuro faz-se dos estudantes, uma força motriz decisiva para o futuro das nossas sociedades.

A educação é considerada como o motor para a mudança, ao ter o poder de transformar indivíduos, comunidades e sociedades inteiras. Só uma educação de qualidade e igualitária permite transformar a sociedade e construir um futuro melhor. Contudo, para atingir este objetivo, é necessário apostar numa educação que seja adaptada à luz da sociedade de hoje e às diferentes realidades. Só assim os estudantes poderão desenvolver os seus conhecimentos e competências e ter um contributo positivo junto das suas comunidades.

O investimento na formação e requalificação dos professores, juntamente com a digitalização do ensino, são elementares para um ensino de qualidade e para a formação de estudantes. Sendo os professores considerados o motor do sistema e os principais mentores dos estudantes, é essencial investir na sua formação, tal como em novas ferramentas para que estes possam desempenhar o seu trabalho de forma mais eficiente. Neste caso, a tecnologia tem um papel fundamental, com várias vantagens, não só ao nível da aprendizagem, mas também para o futuro dos estudantes, devido à sua constante evolução.

Os benefícios são inúmeros. A tecnologia permite acesso à educação por parte da população, quer seja por questões geográficas ou mesmo de saúde pública, como foi a que passámos recentemente com o COVID-19. A tecnologia nas escolas torna a aprendizagem mais significativa, interativa e estimulante e facilita a colaboração e comunicação entre estudantes, professores e famílias dentro da mesma escola ou interescolas fortalecendo ainda mais a colaboração nas comunidades.

A economia de tempo e recursos é outra das vantagens da tecnologia educacional, uma vez que as ferramentas digitais permitem reduzir o tempo gasto pelos professores na realização de tarefas administrativas. E, mais importante que tudo, a tecnologia pode desempenhar um papel crucial na promoção da própria educação, facilitando o seu acesso.

Por todos estes motivos, quando falamos em estudantes, não podemos deixar de falar do impacto da tecnologia, até porque falamos de gerações cada vez mais habituadas às potencialidades digitais. A tecnologia pode ser, assim, uma das maiores aliadas para uma educação de qualidade e para a educação do futuro, que depende de escolas visionárias, com professores inspiradores e capacitados que utilizam tecnologia inovadora, conteúdos relevantes e interativos.

Para o futuro, é importante que olhemos para a tecnologia educativa como uma ferramenta que pode ser usada de forma construtiva, para que os alunos estejam, desde cedo, familiarizados com o universo tecnológico. De outro modo, as escolas poderão tornar-se apenas num espaço onde os alunos podem aprender sobre vários temas, mas não aprendem as competências digitais necessárias para ter sucesso no futuro, onde o domínio da tecnologia é decisivo para alcançar o sucesso profissional. Porque, cada vez mais, para falarmos de educação já não poderemos tirar a tecnologia da equação.

Filipa Lemos Cristina, Country Manager da Kinderpedia Portugal