Tecnologia escreve-se no feminino

Os processos manuais automatizaram-se, a comunicação digitalizou-se e o nosso dia-a-dia perdeu os fios. Neste contexto, se foram tomados alguns empregos que envolviam tarefas mais repetitivas, criaram-se muitos outros que não existiam antes. De acordo com um estudo do World Economic Forum, estima-se um crescimento de cerca de 51% nas designadas profissões do futuro já em 2020, o que representará algo como 6,1 milhões de oportunidades de trabalho à escala global. Isto porque a emergência de novas tecnologias implica uma enorme procura por perfis especializados, sobretudo nos domínios de data science, inteligência artificial, engenharia, desenvolvimento de produto e arquitetura de software.

No entanto, segundo um relatório da UNESCO, apenas 35% dos estudantes nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), a nível mundial, são mulheres. Olhando para o mundo do trabalho, a desproporção é ainda mais visível, com 70% dos empregos em tecnologia na Europa a serem ocupados por homens, indicam dados da Comissão Europeia. Esta sub-representação deve-se, em larga medida, à perpetuação de estereótipos, muitas vezes inconscientes, sobre o que é mais ou menos apropriado para eles e para elas e quais as capacidades inatas a cada género, condicionando as respetivas opções de carreira.

Sendo a tecnologia o futuro, com perspetivas promissoras em termos de remuneração e praticamente 100% de empregabilidade, esta desigualdade torna-se particularmente alarmante. Contudo, não é, de todo, recente; tem-se arrastado ao longo da História. A verdade é que há uma falta de referências crónica no nosso imaginário coletivo, que tem feito com que profissões ligadas à tecnologia sejam percecionadas como mais masculinas. Ainda que haja várias figuras femininas que contrariam claramente esta visão pelos percursos que trilharam – a título exemplificativo, Ada Lovelace foi a primeira pessoa a redigir um algoritmo para ser processado por uma máquina, Hedy Lamarr inventou a base do que se tornou a rede de Wifi, Margaret Hamilton desenvolveu o software que permitiu ao Homem aterrar na Lua e Radia Perlam é considerada a mãe da Internet -, atrevo-me a afirmar, com mais certeza do que gostaria, que muitos de nós nunca ouvimos sequer falar delas, pela pouca visibilidade que lhes é dada nos livros.

A publicidade, por sua vez, em pleno século XX, veio segmentar os anúncios comerciais, com os computadores e videojogos a apelarem aos homens, confinando as mulheres aos eletrodomésticos e produtos para a casa e adensando um panorama de fundo que já era, de certa forma, alienador.

É um facto que a balança já esteve mais desequilibrada do que está hoje, e uma série de movimentos de Women in Tech para isso têm contribuído, mas tal não significa que se deva cruzar os braços. Ainda há muito por fazer. Acredito que a chave para inverter a tendência passa pela educação, desde tenra idade. As crianças são autênticas esponjas que crescem a absorver tudo o que as rodeia. Por isso mesmo, é de extrema importância que tenham modelos, tanto masculinos como femininos, que lhes forneçam

uma imagem igualitária da sociedade que será sua missão ajudar a construir enquanto adultos.

Nesta ótica, talvez o caminho seja começar a apostar mais na partilha de testemunhos e na aproximação da comunidade para alargar horizontes, inspirando e incentivando mais mulheres a enveredarem pelo universo tecnológico, desmontando ideias preconcebidas e minimizando barreiras interpostas sem nexo.

É tempo de reiniciar o sistema e, na Ironhack, estamos focados em ser agentes desta mudança. O nosso compromisso é simples: impulsionar a inclusão através de um formato de ensino acessível, que contraria estigmas e é orientado para os resultados, servindo de ponte entre as empresas e o talento para assegurar que a tecnologia também se escreve no feminino.

*Growth Manager da Ironhack Lisboa