Tecnologia na vanguarda do futuro do trabalho

Não há como negar que a tecnologia tem visto grandes avanços nas últimas décadas. Temos assistido à digitalização de serviços e funções em quase todos os setores - desde a medicina, ao setor financeiro, ao turismo, entre outros. O exemplo da banca serve para ilustrar esta evolução: inicialmente, era necessário a deslocação ao balcão do banco para se levantar dinheiro; com o aparecimento dos multibancos, substituiu-se a vertente humana e trouxe-se mais liberdade ao consumidor; hoje em dia, assistimos ao uso quase massificado dos serviços bancários virtuais e das apps de gestão financeira. Quem sabe, no futuro, iremos assistir ao desaparecimento por completo do dinheiro no seu estado material.

No entanto, a tecnologia continua nitidamente uns passos à frente da sociedade. Estamos habituados à dinâmica entre dois seres humanos, entre seres humanos e o digital, mas não a assistir a uma dinâmica puramente digital, que funcione de forme autónoma. Não tenho dúvidas de que o 5G, com menor latência, irá massificar soluções de Internet-of-things que virá mudar completamente este paradigma de termos sempre os seres humanos envolvidos.

A digitalização está em marcha, contudo o grande impacto virá quando o 5G entrar de forma alargada no mercado. Inovações como a condução autónoma de veículos com instrumentos em hologramas e as cirurgias à distância - áreas onde a velocidade, capacidade e segurança da internet são fundamentais e onde um milissegundo de latência pode separar a vida da morte - dependem desta evolução e desenvolvimento de tecnologias como o 5G.

Muito deste atraso na adoção da tecnologia deve-se à formação atual. No passado, usufruíamos de uma formação "para a vida", pois o expectável era que exercêssemos a mesma profissão até ao fim de carreira. Hoje em dia, o mesmo não acontece (salvo certas exceções). Com a evolução da tecnologia, o estado do mercado de trabalho e os hábitos das gerações do presente (e do futuro), começou a fazer mais sentido adotarmos uma abordagem de formação contínua. É normal, e até expectável, que uma geração hoje tenha contacto com várias tecnologias diferentes no seu ciclo de vida, ao passo que as gerações dos nossos avós provavelmente só tiveram contacto com uma ou duas.

É por isso que sou a favor da semana de trabalho de quatro dias e um de formação, hot topics que vão estar, inclusivamente, em debate no Future.Works Lisbon 22. Acredito que, nos dias de hoje, ainda investimos pouco tempo na nossa formação. Isto deve-se não só à nossa predisposição para a mesma, mas também aos próprios incentivos que as empresas dão. Para além disso, é fundamental apostar-se em formação assente na componente prática.

As gerações dos meus pais ainda são do tempo da formação para a vida, no entanto já estão a assistir a esta era da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, do trabalho remoto. E o que acontece é que, para essa geração que viveu tempos muito diferentes, existe uma certa resistência à adoção da tecnologia pois não foram formados para isso.

Quanto à nossa geração, é evidente que o trabalho remoto veio revolucionar o mercado de trabalho e que veio para ficar. É fundamental que apostemos na literacia digital se quisermos acompanhar não só o futuro do trabalho, mas o futuro da própria sociedade.

José Paiva, President & Co-Founder da Landing Jobs