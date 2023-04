Tecnologia: um caminho de futuro para as jovens profissionais

A Tecnologia tem sido uma das áreas que regista um maior crescimento e inovação nos últimos anos, e a procura por profissionais qualificados neste setor continua a aumentar em todo o mundo, acompanhando esta evolução. Esta é, porém, uma indústria tradicionalmente liderada por homens, o que torna desafiante para as mulheres sentirem-se representadas e motivadas a ingressarem nesta carreira. Um estudo recente da McKinsey & Company, realizado junto de mais de 60 milhões de trabalhadores na Europa, mostra que apenas 22% das mulheres europeias ocupam cargos tecnológicos.

No entanto, esta tendência está já a mudar e há uma crescente consciencialização sobre a importância da diversidade de género na Tecnologia. E nesta data em que se celebra o Dia Mundial das Mulheres nas TIC, torna-se ainda mais importante pensar sobre como as jovens podem considerar uma carreira tecnológica e juntarem-se àqueles que estão a trabalhar para tornar esta indústria mais inclusiva e representativa.

Mas porque ainda não é esta uma carreira de eleição para as jovens? Ainda hoje, as mulheres não escolhem a Tecnologia, primeiramente, pela falta de exemplos femininos que têm no setor, não se sentindo representadas e sem possibilidades de crescimento profissional. A isto, aliam-se questões tradicionais e culturais, já que muitas vezes a educação e socialização das meninas e mulheres as afasta da matemática e das ciências exatas desde cedo, o que pode dificultar o interesse e o desempenho por esta área. Ainda é assim comum pensar-se que os rapazes terão mais aptidões para as áreas técnicas e as raparigas para as humanas, algo que está, claro, errado.

No entanto, esta é uma carreira que pode ser atrativa para as jovens, já que oferece uma ampla gama de oportunidades. Desde o desenvolvimento de software até à Cibersegurança ou liderança de empresas IT, são muitas as áreas em que se podem destacar e ser bem-sucedidas. É importante que as futuras profissionais saibam também que existem muitos recursos disponíveis para as apoiar na sua jornada rumo a uma carreira em tecnologia, como grupos de apoio ou mentoria, como é o caso das Geek Girls Portugal, comunidade que nasceu para impulsionar a entrada de mulheres em tecnologia, e, As Raparigas do Código, uma comunidade que tem como objetivo a criação de oportunidades de aprendizagem para jovens raparigas e mulheres.

Por um lado, também as competências técnicas que as mulheres adquirem ao trabalhar em tecnologia são altamente valorizadas e transferíveis para outras áreas, o que significa que as oportunidades de carreira se tornam mais vastas e variadas. Por outro, a tecnologia tende também a ser, pela escassez de talento que tem inerente, bem remunerada e a oferecer muitas oportunidades de crescimento profissional. De acordo com um relatório do LinkedIn, as mulheres que trabalham em tecnologia têm uma taxa de promoção 27% mais alta do que as profissionais de outros setores.

O facto de este setor ser altamente inovador e estar em constante mudança é outro dos motivos que o tornam diferenciador para as jovens profissionais. Em tecnologia, as profissionais são desafiadas constantemente a ter novos conhecimentos e competências, de forma a manterem-se atualizadas face às últimas tendências e novas tecnologias. Essa mentalidade de aprendizagem contínua pode ser extremamente gratificante e ajudá-las a alcançar as suas metas profissionais.

Por fim, uma carreira em tecnologia pode ser particularmente empoderadora. Cabe também às líderes usarem o seu expertise para ajudar a moldar o futuro da tecnologia. Além disso, estas profissionais podem tornar-se role models e mentoras para outras jovens que estão interessadas em seguir a mesma carreira, fomentando uma cultura de inclusão e diversidade.

É verdade, ingressar numa carreira em tecnologia pode ser intimidante, especialmente para as jovens que ainda não se veem representadas nesta indústria, porém, quanto mais mulheres estiverem ligadas à área, mais será possível equilibrar a balança da igualdade. Juntas, podemos trabalhar para tornar a tecnologia mais acessível e inclusiva, criando um futuro melhor para todos, sem exceção.

Joana Linhas, vice-presidente da Porto Tech Hub