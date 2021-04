Teletrabalho e burnout: de mãos dadas

O teletrabalho é, para muitos, uma realidade cada vez mais evidente numa altura em que ninguém nos pode prometer que não voltaremos a enfrentar um novo confinamento.

À medida que o coronavírus se foi espalhando pelo mundo, as empresas foram obrigadas a adotar um modelo de trabalho, sem qualquer tipo de preparação. Na verdade, ninguém estava preparado para uma mudança tão radical no dia-a-dia e muito menos por tanto tempo. O medo, a incerteza e a resistência à mudança têm efeito no bem-estar e na saúde mental de todos.

Trabalhar a partir de casa dificulta-nos a separação entre vida profissional e vida pessoal. Ligamos o computador mais cedo e desligamos mais tarde, o horário de trabalho estende-se pela noite dentro e os dias são todos iguais, ao ponto de já não distinguirmos os dias de semana dos fins de semana. Quando damos por nós, estamos sempre ligados: respondemos a e-mails independentemente da hora e o tempo de descanso é constantemente invadido. Todas estas ações levam-nos à exaustão.

O burnout pode ser definido como um estado físico e mental de profunda fadiga, uma resposta complexa do corpo ao stress profissional prolongado. A síndrome de burnout é diferente de uma depressão: os sintomas diferem, mas isso não significa que não coexistam.

Prazos desmedidos e excesso de trabalho têm levado ao esgotamento de profissionais das mais diferentes áreas. Segundo a Associação de Psicologia da Saúde Ocupacional, em 2016, 17,3% dos trabalhadores portugueses estavam em burnout. Se antes de 2020, o stress laboral já afetava psicologicamente uma parte da população portuguesa, perante uma pandemia marcada pela incerteza e pelas restrições sociais, a situação é ainda mais grave. A questão é que nem todos estão alerta para a problemática.

A saúde mental sempre foi o parente pobre da medicina. É uma especialidade onde existe pouco investimento, resultando na escassez de profissionais no setor público. Em muitas empresas, as patologias psicológicas e psiquiátricas são consideradas tabu e até vistas como um sinal de fraqueza, o que leva a que se fale pouco do assunto. Cansaço constante, insónias, desmotivação e baixa produtividade são alguns dos sintomas mais apontados.

O burnout é uma realidade, mas há medidas que podemos tomar para minimizar os riscos de chegarmos a uma situação extrema. Por exemplo, descobrir o horário que melhor funciona connosco e deixar as tarefas mais exigentes e que exigem mais concentração para esse período, criar rotinas e encontrar um ambiente confortável para trabalhar - ter um espaço para trabalhar ajuda a separar a vida pessoal e profissional -, não saltar refeições apenas porque está a trabalhar de casa. É importante manter rotinas e repor a energia - criar limites - não é por estar em teletrabalho que tem de responder a e-mails e chamadas fora de horas - agendar um tempo para praticar de exercício, meditar ou fazer um passeio a pé. Sem esquecer de fazer pausas diárias para respirar e para reformular ideias e objetivos.

Independentemente dos motivos - falta de gestão de tempo ou excesso de trabalho -, há cada vez mais pessoas a sofrer de burnout o que influencia a cultura da empresa, os níveis de produtividade e os custos com a abstenção. Um estudo de 2016, coordenado pela OMS, concluiu que por cada um dólar investido em saúde mental, 4 dólares retornam em produtividade, satisfação e felicidade no trabalho. Estabelecer canais de comunicação, definir horários - idealmente o horário comercial da empresa -, definir metas e prazos, para evitar cobranças excessivas, mantêr uma comunicação assertiva e transparente e permitir a flexibilidade horária, são algumas das medidas que as empresas podem tomar.

O mundo mudou e o regime de teletrabalho, adotado no início da pandemia, pode representar um risco a longo prazo. As empresas devem ficar atentas a novos modelos de trabalho que permitam o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, promovendo a produtividade e o bem-estar.

Country Manager da Expense Reduction Analysts