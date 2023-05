Televisão e redes sociais: as preferências dos portugueses

A maior parte dos espectadores de televisão entre os 25 e 34 anos prefere canais de cabo ou plataformas de streaming e apenas entre os espectadores acima dos 55 anos os canais generalistas ocupam o primeiro lugar das preferências. Estes dados são revelados pelo estudo "Consumos de Entretenimento em Televisão", que a GFK Metris apresentou recentemente no oitavo encontro de produtores independentes de televisão.

Focado nos hábitos de visionamento dos portugueses, o estudo analisa e compara os hábitos quer em relação à televisão, como em relação às redes sociais. A Geração Z, entre os 16 e 24 anos, é a que surge em primeiro lugar no consumo do streaming, com 70% a declarar que subscreve uma das plataformas, seguida pela geração millennials, entre os 25 e 34, com 55%, e a geração X que regista 45%. Os boomers, com mais de 55 anos, com 20%, são os que menos declaram subscrever streaming. O inquérito ao universo dos telespectadores portugueses indica que 40% já subscrevem pelo menos uma plataforma de streaming.

Uma análise mais fina, incorporando também as redes sociais, mostra que os segmentos até aos 34 anos preferem a programação dos canais de streaming e, nas redes sociais, usam maioritariamente o Instagram. Já nos indivíduos entre 35 e 54 anos o consumo de programas dos canais de cabo e das plataformas de streaming está equilibrado, enquanto, em termos de visualização de vídeos, a rede social preferida é o Facebook. O cruzamento de dados sobre os hábitos de consumo diário indica que, em todos os grupos entre os 16 e 54 anos, cerca de 90 % das pessoas frequentam diariamente as redes sociais, enquanto acima dos 54 o número desce para 67%.

Ainda segundo o estudo da GFK, no universo analisado, em relação ao consumo de vídeos, a rede mais utilizada é o YouTube, seguida pelo Facebook, o Instagram e, em último lugar, o TikTok. O inquérito mostra ainda que as redes sociais têm uma presença maciça na vida dos portugueses, que consideram que "as redes sociais são entretenimento, para ver vídeos e músicas, mas também para estar em contacto constante com os amigos, falar e desabafar com eles".

Um dos dados curiosos é quantificar como o universo analisado responde à pergunta "Vê televisão diariamente?". 70% da geração Z diz que sim, número que aumenta para 75% na geração millennial, 83% na geração X e 97% nos boomers, com mais de 55 anos. Se olharmos para os conteúdos preferidos em matéria de entretenimento, o pódio é composto pelo humor em primeiro lugar, a música em segundo e concursos de perguntas e respostas e de música e talento em terceiro lugar, enquanto os reality shows apresentam o maior número de rejeições. Em relação aos talk shows, apenas 34% dos inquiridos manifestam preferência por estes programas, que comparam com 19% nos reality shows, 66% nos programas de humor, 52% nos programas musicais e 51% nos concursos.

Um dos aspectos mais importantes deste estudo é mostrar como os hábitos de consumo mudaram muito nos últimos anos e que a importância relativa dos diversos suportes de conteúdos está em permanente evolução. E, por fim, a evidência de que as plataformas de streaming já fazem parte do dia-a-dia dos portugueses e os seus utilizadores sublinham a vantagem de poder ver séries e filmes sem paragens, com custos mais acessíveis que ir ao cinema.

Manuel Falcão, SF Media