Televisão: o estado da nação

Nos dois primeiros semestres do ano passado e deste ano, tivemos períodos de confinamento mais ou menos prolongados. Forçosamente retidos em casa, como foi o consumo de televisão, numa comparação entre os dois semestres? A primeira constatação é que, embora em 2021 haja uma ligeira queda, o número médio de pessoas que vê televisão não teve grandes alterações, assim como se manteve estável o tempo médio consumido pelos portugueses frente aos ecrãs de TV - seis horas e 44 minutos por dia. Esta é a quantidade de tempo despendida pelos cerca de 3,2 milhões de pessoas que em média diária assistiram a programas de televisão, no conjunto de todos os canais, generalistas, de cabo ou de streaming.

De uma forma geral, os canais generalistas mantiveram as suas audiências estáveis, embora a RTP1 tenha sofrido uma pequena diminuição, de 2020 para 2021. A realidade atual, no final do primeiro semestre, é que a RTP1 foi vista em média diária por 264 mil pessoas; a RTP2 por 24 mil pessoas; a SIC por 458 mil (também com uma ligeira queda); a TVI com 403 mil, registando um aumento. O conjunto dos canais de cabo teve uma queda e as plataformas de streaming uma ligeira subida.

O número de espectadores dos canais TDT (RTP3 e Memória) caiu de 43 mil para 29 mil, colocando em evidência as dúvidas sobre a viabilidade e interesse de novos canais nesta plataforma de Televisão Digital Terrestre num país em que 93,7% das famílias têm acesso à distribuição de televisão por operadores de telecomunicações. Efetivamente, segundo a Anacom, no final do primeiro trimestre deste ano havia 4,3 milhões de assinantes do serviço de televisão, dos quais 2,3 milhões já utilizavam a fibra ótica como meio de acesso. O serviço disponibilizado permite um acesso rápido à internet, uma utilização maior das redes sociais e dos sites de empresas de media, além do crescimento dos jogos online e de serviços como o YouTube.

Aquilo que a ligação dos operadores de telecomunicações coloca em casa de cada um de nós já não se limita à ligação telefónica fixa (cada vez menos utilizada), nem aos canais de televisão tradicionais. A velocidade da fibra ótica permite um universo de novas utilizações que todos os dias apresentam novas ofertas e isso acaba por se refletir nos padrões de consumo.

Tudo isto tem óbvias implicações no investimento publicitário. Assim, e tendo em conta os números disponíveis até final de maio, verifica-se que os dois únicos meios que tiveram uma evolução positiva em relação ao período homólogo de 2020, foram a televisão (quer a generalista quer o cabo), com um aumento de investimento da ordem dos 17,3%, apenas ultrapassada pelo crescimento da publicidade no universo digital, que teve um incremento de 26,5%. Em contrapartida a imprensa caiu 19%, a rádio 11% e o outdoor 23%. Provavelmente no final do mês de junho os números serão diferentes, até pelo impacto do Euro nas audiências de televisão e no consumo de internet, o que terá os seus efeitos na publicidade captada.

Já agora, vale a pena registar que até ao final do primeiro semestre, na tabela dos programas mais vistos do ano, os 12 primeiros lugares são ocupados por transmissões de jogos de futebol de diversas competições nacionais e internacionais, com destaque para Euro, Champions, Taça de Portugal, campeonato da Europa Sub-21 e Liga Europa. O primeiro lugar? Coube ao jogo de despedida de Portugal nos oitavos de final do Euro, transmitido pela TVI e que teve mais de quatro milhões de espectadores.

SF Media