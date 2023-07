Tempos desafiantes

Esta semana, a OCDE publicou o seu Employment Outlook 2023. O impacto da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho é o tema escolhido por deve vir a ter um impacto significativo e ser importante que os decisores políticos preparem respostas apropriadas. O problema: a incerteza quanto aos efeitos é, ainda, muita. Já se sabe: fazer previsões em economia é difícil, sobretudo quando se trata do futuro... Assim, não é, neste momento, claro quais serão as políticas mais adequadas, desde a regulação até à formação, passando pela concertação social, para que se retire o máximo de benefícios líquidos do uso da IA. Como se diz no texto, a IA é diferente: a IA é uma tecnologia de uso geral, aumentando o espetro de tarefas que podem ser automatizadas, pelo que nenhum setor ou ocupação se pode considerar a salvo. A rapidez, sem precedentes, com que o desenvolvimento está a ocorrer complica tudo um pouco mais. Também por isso, ou sobretudo por isso, a discussão informada deve ser prioridade e o contraste de posições fundamentadas essencial.

O que acabei de escrever é consensual. Esperar-se-ia, portanto, que a comunicação social, máxime a especializada, fizesse eco do relatório. E fez, conquanto focando o passado e reproduzindo o vício muito português da excecionalidade: somos um dos poucos países da OCDE em que os custos unitários do trabalho, em termos reais, aumentaram no período entre o último trimestre de 2019 e o primeiro de 2023. Mais, somos, mesmo, aquele em que mais cresceram.

O resultado não deve espantar. Portugal é dos países em que o salário mínimo, e bem, mais subiu nos últimos anos. Some-se-lhe uma estrutura produtiva dominada por micro e pequenas empresas, em cuja força de trabalho dominam as baixas remunerações, sem poder para passarem os aumentos de custos e incapazes de gerar os aumentos de produtividade necessários para os absorver. João Cerejeira, da Universidade do Minho, num comentário para o ECO, é lapidar: a situação expressa "um problema de composição da economia portuguesa". Como vai ser com a IA? Tempos desafiantes...

Alberto Castro, economista e professor universitário