Tendências energéticas para 2022: não devemos esperar um regresso fácil à energia barata

Na perspetiva atual, pensar e compreender como será o futuro da energia é realmente voltar ao passado. A realidade em que vivemos antes da emergência de recursos energéticos centrais como o carvão, o petróleo e o gás era uma realidade em que alimentar algo significava interagir diretamente com as fontes de energia. Desde as "fogueiras" que cozinhavam as refeições até às rodas d'água que impulsionavam as fábricas, uma quantidade significativa de esforço humano foi canalizada para a tomada de decisões não só sobre se a energia é necessária, mas também sobre onde pode ser encontrada, como recolhê-la, e qual a melhor forma de a utilizar.

Uma das grandes histórias do século XX, é , por isso, uma história sobre como, pela primeira vez, a energia se tornou fácil. A produção centralizada de energia, apoiada por um enorme investimento na exploração de combustíveis fósseis, cadeias logísticas globais, e redes energéticas nacionais, significou que o utilizador final já não precisava de considerar como é criada a energia de que necessita. As decisões envolvidas tornaram-se muito mais simples, concentrando-se em acordar os custos de abastecimento e monitorização no local de consumo.

Poder-se-ia dizer que as fissuras começaram a manifestar-se nessa mentalidade mais recentemente. A pandemia, especialmente na sua fase inicial, levou a uma queda significativa da procura, e quando as indústrias voltaram a acelerar, descobrimos que o nosso fornecimento global de energia não estava preparado para aumentar de acordo com essa demanda. O resultado foram meses de histórias sobre o aumento dos preços, sobre a diminuição das reservas de combustível, e sobre empresas energéticas em dificuldades.

Tanto os preços elevados como a sua volatilidade no mercado da energia, evidentemente, apresentam problemas reais tanto para os consumidores como para as empresas. Olhando para o futuro, não devemos esperar um regresso fácil à energia barata, sempre disponível, com os produtores a enfrentarem um enorme desafio tanto em termos de descarbonização da oferta como de crescimento da oferta global, em linha com o setor industrial e automóvel a avançar para a eletrificação.

O resultado é que a economia da energia elétrica irá mudar, ainda mais significativamente do que já aconteceu, em favor da geração renovável distribuída. O preço por Wh da geração fotovoltaica é agora mais baixo, na maioria das geografias, do que as alternativas de combustíveis fósseis, e a energia fotovoltaica no local combinada com soluções de armazenamento de energia dará às empresas a possibilidade de enfrentar com mais sucesso as flutuações do mercado energético.

Dado que a energia renovável está agora disponível quase sem custos marginais, outra forma de encarar isto é vê-la como uma mudança de um mercado de energia para outro - um mercado que, em vez de estar centrado na produção bruta de energia, depende da capacidade de disponibilizar energia no lugar certo e no momento certo. Esta é, evidentemente, uma situação que ecoa a do tempo anterior à centralização dos recursos energéticos, e esta descentralização terá consequências significativas.

O acoplamento da energia renovável com o armazenamento no local apresenta também uma oportunidade de receitas para as empresas, numa situação vantajosa para ambas as partes, de poder vender essa energia de volta à rede, bem como utilizá-la para descarbonizar e acrescentar resiliência às suas próprias operações. Esta é também uma oportunidade para as redes de serviços públicos, que poderão recorrer a uma gama mais flexível de recursos de geração no interesse da redução de emissões.

Estas mudanças serão também, evidentemente, possibilitadas e capacitadas pela crescente digitalização dos nossos sistemas energéticos. Uma componente chave da transição, por exemplo, será a flexibilidade do lado da procura, reduzindo as exigências de certos consumidores industriais em momentos de menor oferta, a fim de garantir a disponibilidade de energia para sistemas críticos e pessoas vulneráveis. Para tal, será necessária uma visão e interatividade com ativos "atrás do contador", sobre os quais as redes de distribuição tradicionalmente não dispõem de dados granulares.

Através destas consequências, a rede será mais importante do que nunca. É já um sistema altamente sofisticado de monitorização e gestão do fluxo de energia, mas durante grande parte da sua existência esse fluxo tem sido unidirecional, desde relativamente poucos locais de produção a relativamente muitos locais de consumo. Numa nova era de "prosumers", em que os consumidores também estão a produzir energia, contaremos com uma rede robusta e inteligente para gerir um fluxo bidirecional.

É evidente, no entanto, que este desafio tem tanto a ver com a mudança de mentalidades como com a tecnologia. Percorremos (em quase todas as épocas) um longo caminho desde a queima de carvão nos mesmos locais em que a energia é necessária, e esses pressupostos sobre a disponibilidade de energia estão profundamente enraizados na nossa sociedade. Acreditamos que existe uma consciência crescente do mercado energético entre os consumidores e uma aceitação crescente na indústria e nos governos do papel do consumidor no apoio à estabilidade da rede. No entanto, é preciso fazer muito mais para que a reflexão sobre como e onde a energia é gerada seja uma parte orgânica dos negócios e da vida.

A dificuldade de fazer essa mudança pode ser testemunhada nos resultados da COP26 onde, apesar da intensa pressão e do otimismo vocal, muitos sentiram que as resoluções a que chegaram eram ainda demasiado fracas e parciais. A transformação da vontade política e do apoio público em impacto palpável exigirá inovação política e consistência, tornando mais fácil tanto para as empresas como para os indivíduos interagir com a rede de forma mais inteligente.

Entretanto, 2022 deverá ser o ano em que o mundo desperta mais profundamente para o facto de que, mais uma vez, a obtenção de poder implica a tomada de decisões. Os consumidores estão cada vez mais a mudar para veículos elétricos, e esta eletrificação dramática irá impulsionar mais mudanças na nossa relação com o poder. As empresas, entretanto, sentirão a pressão de tomar medidas incisivas sobre o poder como parte das suas aspirações de sustentabilidade. Estas mudanças, contudo, não podem e não acontecerão da noite para o dia - primeiro, precisamos de aprender a tomar estas decisões, e como estamos a falar para alterar radicalmente a estrutura técnica e económica de uma infraestrutura crítica em funcionamento, os próximos desafios serão muito complexos.

Tudo isto envolverá pesados investimentos e para garantir a estes uma base fundamental para a transição será a viabilização de uma regulamentação clara para a igualdade de condições de concorrência de ativos flexíveis. A integração da flexibilidade irá de facto suavizar a carga monetária e tornar a rede elétrica muito mais fiável, segura e à prova de futuro.

