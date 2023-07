Tenho um por cento de bateria

Os nossos filhos têm uma relação estranha com o telemóvel. O telemóvel serve para as redes sociais, para verem séries e reels, para enviarem áudios, toques, mensagens abreviadas, pertencerem a grupos, pesquisarem o tempo, o trânsito, os transportes, o estado do mar, chamarem o Uber, encomendarem comida ou roupa, venderem coisas, viajarem, pagarem, jogarem e mais um infinito número que aplicações e utilidades. Serve para tudo menos para falar. Eles não sabem falar ao telemóvel.

É constrangedor ouvi-los marcar uma consulta, pedir uma informação, desenvolver uma conversa. Não sabem como começar a conversa, gaguejam, atropelam as palavras, fazem silêncios constrangedores e, acima de tudo, ficam às aranhas quando chega a altura de acabarem a chamada. A única funcionalidade que eles acham absolutamente dispensável num telemóvel é a da comunicação oral. Enviam mensagens e isso chega. As respostas têm de chegar da mesma forma, por mensagem. "Então, já ligaste para saber as horas do exame?". Claro que não: "Enviei mensagem mas não ainda não me responderam". E ficamos assim. Na ignorância. Em stress.

Para nós, pais, isto é um problema grave. Nós, que crescemos nos telefones com fios, muitas vezes estacionados no meio da sala e sem privacidade ou bloqueados com cadeados porque a conta disparava tantas eram as horas de conversas, que sobrevivemos aos telefones públicos sustentados por moedinhas, ficamos congelados com esta nova realidade. No nosso entender arcaico, atrasado, um telefone serve para telefonar. Ainda fazemos fogo com pauzinhos enquanto eles já fazem fogueiras com isqueiro. Nós tocamos à campainha da casa das pessoas e não enviamos mensagens para nos abrirem a porta, telefonamos a dar os parabéns ou simplesmente para saber dos outros, ligamos para todas a linhas de serviço ao cliente e desconfiamos de todos os outros canais de comunicação. Somos seres estranhos a esta época.

E educar assim? É difícil. Ligamos para saber onde eles estão, onde vão, se ainda não emigraram, mas é impossível. Os telefones deles estão programados para não atenderem chamadas, muito menos aos pais. E porquê? Porque está invariavelmente longe, sem som ou sem bateria. É um fado. Quando não, respondem que têm 1% de bateria, desafiando as leis da matemática, e explicam que se atendessem ficariam sem bateria. Um por cento de bateria é o estado permanente da bateria dos seus telemóveis. Um por cento que pode durar o dia e a noite inteira, mas que não resiste a uma chamada telefónica.

Existem aplicações que nos ajudam nesta limitação, que é, por exemplo, a que bloqueia o telemóvel deles se não atenderem x vezes a determinado número (o nosso). Mas quem é que tem coragem de fazer uma coisa destas? Somos os pais mais mariquinhas da história da humanidade e temos pânico em imaginá-los soltos no mundo sem acesso ao telemóvel. Incomunicáveis. Perdidos. Somos reféns das baterias.

O efeito desta dispotia é que eles não sabem falar, e assistimos a uma regressão das capacidades humanas a olho nu. E a razão simples: eles não precisam de falar para comunicar. Os mais novos falam brasileiro porque ouvem mais tutoriais do TikTok ou youtubers em português do Brasil do que ouvem os pais e os adultos em geral. Os mais velhos ficam envergonhados e as suas pulsações disparam quando alguém tem a ousadia de querer desenvolver uma conversa. Mais ou menos, sim, não, talvez, pode ser, tudo bem: são incapazes de verbalizar mais do que isto.

Perante esta realidade, resta-nos aceitar com humildade e aderir às várias redes sociais onde vivem os nossos filhos. Chamar para a mesa através do Instagram, fazer TikToks onde lhes explicamos a importância do estudo, enviar áudios onde dissertamos sobre as consequências que irão sofrer se não chegaram a casa a horas decentes. Isto e continuar a acreditar em Darwin e na sua teoria da evolução das espécies, apesar do telemóvel.

