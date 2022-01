Do que eles gostam é de ténis. E brancos. Ténis brancos dão com tudo, dizem. Finjo que nem percebo porque o meu sonho é que eles nem ligassem a que cores ligam com quais, que tivessem o mínimo e o indispensável sentido estético. Mas não este tão aprumado, que me irrita.

Dizem que os ténis azuis não ficam muito bem com calças de ganga - é estranho nunca tinha pensado nisso. E os ténis, os ténis brancos de que eles gostam e querem a toda a hora, não são uns quaisquer, são de marcas específicas, e as marcas vão passando de moda o que faz que as sapateiras se vão transformando em cemitérios de ténis de marca com solas descoladas, rotos mas que eles se recusam a deitar para lixo porque ficam bem com calças beges, por exemplo.

E eu sinto-me estúpida, e ponho-me a imaginar os donos daquelas fábricas de ténis de lona que se estragam em dois meses, a rirem-se à gargalhada, agarrados à barriga e em lágrimas às minhas custas e a enriquecerem à custa da minha estupidez.

Por outro lado, a experiência e a vida ensinaram-me que este tipo de ténis são presentes e não calçado; são bens supérfluos, dispensáveis. E assim, cada vez que um faz anos, lá vão mais uns All Star branquinhos. No outro dia estive a esfregar uns ténis destes com uma escova para eles ficarem novamente banquinhos: bicarbonato, sabão azul e branco e água oxigenada - vi no YouTube. Digam lá se eu não tenho um problema?

Tenho para mim que a as grandes cadeias de roupa fizeram mais pela igualdade do que 100 anos de socialismo. Marx, se soubesse o que eu sei, teria idealizado um grupo tipo Zara e não a luta de classes. Estaline, tivesse deixado o álcool enquanto era tempo, teria investido toda a sua força no desenvolvimento de cadeias de lojas de artigos desportivos do género da Decathlon, em vez de esgotar tantos recursos na KGB. A conquista da igualdade pelos grupos sanguinários capitalistas está à vista: os nossos filhos vestem-se todos da mesma maneira, usam os mesmos ténis, compram os mesmo telemóveis e até nos ginásios parecem filhos da mesma revolução.

A originalidade das novas gerações é "o que toda gente usa"; a originalidade é não serem originais. Já podem enterrar Lenine, é o que vos digo. Os miúdos querem o que os outros têm como selo de garantia de gosto. Os penteados são os mesmos, as camisolas iguais, as botas, as mochilas, as calças, os brincos, os casacos. Tudo. A diversidade é quase nula o que faz que quem não tenha direito a usar aparelho para os dentes se sinta excluído.

Eu apoio este movimento igualitário. É um movimento que se sustenta na simplicidade, que se rege por três ou quatro cores, duas ou três marcas, dois ou três estilos. Tem como perigo levar a que os pais confundam os seus filhos com os filhos de outras pessoas e que as roupas estejam sempre a ser trocadas (o que muitas vezes pode ser uma vantagem). Por outro lado, é um movimento que extinguiu os betos: hoje são todos betos de ténis brancos.

