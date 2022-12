Teremos nós de regular o criptomercado?

Há pouco mais de um ano, o bitcoin avançava um pico de quase 70 000 dólares, mas, desde então, já desvalorizou cerca de 75 %, numa queda que reflete a tempestade perfeita com consequências devastadoras: o colapso, a bancarrota e a liquidação da FTX, a quinta maior plataforma de cripto investimento do mundo, que arrastou consigo a sua sucursal de negociação Alameda Research e outras 130 empresas afiliadas. Tudo isso surge na esteira do anterior colapso financeiro tremendo em maio deste ano, quando os criptoativos Terra e Luna, a empresa de empréstimos Celsius Network, e o fundo de cobertura Three Arrows Capital, ficaram reduzidos a cinzas.

Neste cenário turbulento, um dos temas mais preocupantes é o dos chamados «valores de cobertura adicionais», que implicam a perda de garantias para cobrir um investimento e conduzem inevitavelmente ao encerramento de posições seguido da queda do preço dos ativos associados. Além disso, o risco de reputação é astronómico e tanto assim é, que os investidores podem até ter mudado para outras plataformas, como a Voyager e a Genesis, mas, profundamente desiludidos e chocados com a crise, em vez de transferirem para lá os seus ativos, preferirão transferi-los para a NASDAQ. A derrocada financeira e as réplicas deste terramoto no investimento digital poderão muito bem arrastar-se ainda por muitas semanas.

O criptoinvestidor tem um perfil extremamente acelerado - o tempo voa mais depressa na negociação centralizada que nos ativos tradicionais. Esta colapso catastrófico no mercado demonstra que temos de calcular os riscos e compreender exatamente em que estamos a investir quando adquirimos este tipo de ativo subjacente, mesmo que estejamos apenas a passar da mera especulação para os riscos do mercado de cobertura. Atualmente, os investidores estão muito mais cientes de que têm de calcular bem o que fazem e já não compram criptoativos para fugir à inflação, mas como ativos de alto risco. As consequências traduzem-se em perdas de investimento colossais, apesar de não nos darem uma medida da realidade, razão pela qual os rendimentos foram tão ultrajantemente positivos no ano passado como negativos este ano.

À luz destes fatores, o regulador tem de legislar e regular a situação destes instrumentos de investimento. A Comissão Nacional do Mercado de Valores de Espanha (CNMV) declarou que as repercussões deste contexto desastroso conduziram a uma queda de 40 % no número de investidores nessas plataformas, enquanto os volumes de negociação caíram vertiginosamente 90 %. Por outras palavras, são encarados como um mercado de alto risco que exige cobertura regulatória capaz de proporcionar mais garantias a que neles negoceia. Há meses que os bancos de investimento de Wall Street alertam para a redução recente para apenas dois em cada dez bitcoins ativos nos mercados, permanecendo os outros oito nas carteiras dos seus detentores. Isso significa, por extensão, que retiraram muitos desses bitcoins do mercado de criptomoedas global.

O grande problema do colapso das plataformas de criptoativos é a queda brutal do número de organizações solventes com liquidez suficiente nos balanços para resistir à queda das outras. Dito de outro modo, quando os jogadores vão à bancarrota, são mais os que precisam de ser resgatados do que os que podem resgatar. No seguimento do tsunami de reputação provocado pela queda da FTX, a Binance, a maior plataforma digital do mundo, tentou empreender uma missão de resgate. A aquisição tinha dois grandes objetivos: o primeiro, era ser uma boa oportunidade para comprar um concorrente por tuta e meia; o segundo, contudo, que até era muito mais importante, era travar o medo de contágio entre os investidores que consideravam estas plataformas instáveis. Ironicamente, a Binance frustrou a sua própria missão de resgate, uma vez que, neste momento, as plataformas têm todas essencialmente um objetivo muito claro, que é assegurar a segurança financeira das suas operações e o seu funcionamento (por exemplo, garantir que os seus clientes não corram o risco de perder o seu dinheiro com o colapso de uma plataforma.) Longe de acalmar as águas, a tomada de controlo da FTX pela Binance poderia ter gerado uma onda de dúvidas nos clientes sobre se a plataforma teria envergadura financeira para apoiar a empresa adquirida. E eis que, uma vez tentada a integração, a Binance se sentiu incapaz de continuar. Aliás, quer a Binance, quer outras plataformas mais pequenas, como a Crypto.com, a OKX, a Deribit e a Coinbase, emitiram declarações prometendo prover o mercado de testes de esforço semelhantes àqueles a que se submetem os bancos, para demonstrar a resiliência das suas reservas e, portanto, a sua capacidade para cobrir os depósitos dos clientes.

Na minha modesta opinião, tal como acontece com os bancos, estes negócios baseiam-se na confiança que, uma vez perdida, leva o mercado a perceber, por exemplo, que a FTX só tinha liquidez para reembolsar um dólar em cada nove que devia em responsabilidades aos clientes. Esta perda de confiança fez com que a FTX, avaliada em 32 mil milhões de dólares, um montante semelhante ao atual valor do BBVA no mercado de ações, perdesse quase todo o seu valor da noite para o dia. Assim se percebe que os reguladores têm de pôr os pontos nos is na oferta da confiança institucional, não para a tornar mais compreensível ou lhe dar uma transparência demagógica, mas apenas para que os jogadores se sintam confortáveis sabendo que ela existe.

O criptouniverso ainda se pode orgulhar de um volume calculado em um bilião de dólares, pese embora o recente descalabro, o suficiente para os reguladores poderem agir se quisermos evitar outro Lehman Brothers. No entanto, no caso dos criptoativos, temos de instituir regras obrigatórias para criar salvaguardas e medidas de proteção que impeçam aquilo que ninguém crê que possa acontecer, mas já aconteceu. É o equivalente a compreender que a FTX não poderia ser corretora, mutuante e depositária ao mesmo tempo no universo dos criptoativos. Também é importante notar que os auditores da FTX em 2021, nomeadamente, a Armanino e a Prager Metis, não foram capazes de prever e reportar os riscos existentes na empresa; o que não admira, dado que a Prager Metis se descreve como a primeira organização CPA a abrir uma agência no metaverso e com tal manha o fez que as coisas só poderiam ter dado para o torto.

É difícil acreditar que, pelo menos teoricamente, as moedas digitais tenham surgido como alternativa aos mercados regulados regidos pelos bancos centrais. É irónico que esses mesmos bancos estejam a semear o caos no universo alternativo dos ativos digitais descentralizados, tendo em conta a inflação galopante de que são, em parte, responsáveis e a falta de fé na economia que advém das políticas monetárias restritivas. Só vem provar, com efeito, que os seres humanos precisam de ser regulados e controlados. Esta é a lição a aprender. A bancarrota da FTX provou por A mais B que, relativamente às fichas, os investidores preferem o bom e velho método de basear a solvência em dólares.

Por fim, e para concluir num tom positivo, o preço atual de negociação do bitcoin aproxima-se dos seus custos de produção e consumo de energia, tendo a JP Morgan declarado recentemente que os custos de produção do bitcoin rondam os 15 000 dólares. Esta informação deve ser um estímulo e motivo de otimismo para quem considera os criptoativos investimentos de longo prazo, ou pelo menos seria assim que o romântico em mim gostaria de pensar.

Manuel Romera, Director of the Financial Sector, IE Business School - IE University