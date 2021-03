'The Computer is Personal Again' ou a revolução digital que nos engoliu sem avisar

Faz agora um ano que uma pandemia virou a nossa vida do avesso. Sem aviso, transformou as nossas vidas e deu-lhe uma nova forma. De repente, muitos de nós tivemos de aprender a trabalhar, a estudar, a entreter-nos e a convivermos sem sairmos de casa. Pensemos agora como o poderíamos ter feito sem tecnologia. Simplesmente não teria sido possível.

Primeiro, fomos trabalhar para casa. Num país onde 40% dos computadores profissionais vendidos não são computadores portáteis, é fácil de perceber o problema com que muitas empresas se depararam. A procura mais do que duplicou e não foi só nos computadores portáteis, também nas impressoras, monitores, cadeiras de escritório, routers, enfim, em tudo o que ajudasse as pessoas a trabalhar melhor a partir da sua casa.

Nas nossas casas, e muitas vezes por questões financeiras, também era prática haver um único computador para todos os irmãos, que iam alternando entre si, consoante a disponibilidade. Como agora todos passaram a ter de seguir as aulas à distância, um novo problema se levantou.

E assim, graças à tecnologia e de um momento para o outro, novos e velhos tiveram de arranjar formas diferentes de trabalhar, estudar, ou divertirem-se sem sair de casa. Sessões de apoio ao estudo deixaram de estar limitadas aos explicadores da área geográfica e passaram a ser feitas de forma remota alargando o raio de ação destes profissionais. O computador transformou os professores em heróis - muitos deles nunca tinha feito uma teleconferência na vida. Os treinos individuais ou de grupo feitos nos ginásios, foram substituídos por aplicações no telemóvel ou lives no Facebook. O consumo de séries televisivas deixou de ser uma atividade familiar, e mudou-se em massa para o computador individual, onde cada vê o que quer e quando quer - a NETFLIX adicionou mais de 50 milhões de novos subscritores em 12 meses. E a plataforma Zoom tornou-se de tal forma rotineira, não só na vida profissional como na vida pessoal, que muitos foram os que recorreram ao Zoom para celebrarem os mais diversos eventos com a família e amigos. A plataforma Zoom cresceu e valorizou-se tanto que em Maio do ano passado tinha uma capitalização bolsista superior à soma das 7 maiores companhias de aviação!

E como vai ser a nossa vida depois de tudo isto? Seguramente seremos mais exigentes na forma de trabalhar, porque a tecnologia nos ensinou que o podemos ser. Se no passado as reuniões profissionais por teleconferência eram uma raridade, agora todos nos questionaremos se ir ao Porto, Madrid ou Londres para uma reunião de 90m fará sentido de todo. Tanto do ponto de vista produtivo como do ponto de vista ambiental. Os computadores têm cada vez melhores funcionalidades de colaboração para que as teleconferências sejam o mais completas possíveis, proporcionando a melhor experiência.

De igual forma, já hoje, muito dão por si a pensar nos 90 minutos que demoravam todos os dias desde que saíam de casa até chegarem ao seu posto de trabalho. Com a mesma dose repetida ao final do dia podemos estar a falar de 3h na pior das hipóteses. Nas empresas portuguesas do setor dos serviços, a realidade de não ter de ir à empresa todos os dias, era vista como uma modernidade das multinacionais da tecnologia. Faltava confiança de ambas as partes. As chefias, pelo simples facto de não verem a pessoa, não tinham a certeza que o trabalho estava a ser feito; e os colaboradores não confiavam que a empresa via essa situação como aceitável. A pandemia veio provar que as pessoas, estando em casa, podem ser tão ou mais produtivas do que se estiverem no escritório e, porque a desconfiança deixou de existir, acredito que será mais fácil termos uma realidade bem diferente no futuro. Duvido das decisões prematuras de algumas empresas, que apontam já para um modelo de eliminação do escritório, onde todos passam a trabalhar de casa. Na HP, desde há muitos anos que cada colaborador pode gerir a sua presença no escritório da forma que lhe for mais produtiva e alguns, por terem funções de gestão de outras geografias, nem precisam de estar fisicamente no escritório de Lisboa. Mas a verdade é que muitos, depois de experimentarem a realidade a trabalhar de casa todos os dias, acabaram por decidir voltar ao escritório, pelo menos alguns dias por semana. Porquê? Porque o ser humano precisa de contacto social, precisa de participar num objetivo comum e de ter um sentimento de pertença a um grupo, sentimento esse que nem sempre é conseguido de forma remota. É por isso que acredito que, no período pós-pandemia, serão muitas as empresas e colaboradores que vão optar por um regime mais flexível, e ficar em casa um ou dois dias por semana. Reduzirá o stress e permitirá que cada um consiga gerir o seu tempo de uma forma mais produtiva, a nível profissional e pessoal. Para as chefias, os benefícios virão através de um maior bem-estar dos seus colaboradores, do aumento de produtividade e da possibilidade de redução de custos de ocupação de espaço de escritório através da adaptação a uma nova realidade. A quebra desta barreira também abre todo um novo potencial no que diz respeito à atracão de talento para as empresas. Estas deixam de estar limitadas à sua área geográfica e um profissional que viva na Guarda pode estar a trabalhar numa empresa de Lisboa ou do Porto sem ter de mudar toda a sua vida. Mais uma vez, temos benefício para ambas partes.

Está claro que esta pandemia veio testar os limites da nossa sociedade em muitos aspetos, mas do ponto de vista tecnológico, acelerou o processo de transição digital individual e voltou a colocar o computador no centro da nossa vida. Atualmente produzem-se mais de 1,5 milhões de computadores por dia em todo o mundo, ou seja 50% mais do que há um ano atrás. Nunca na história, se venderam tantos computadores nem o computador teve tanta influência na vida pessoal.

Há 15 anos a HP lançou uma campanha publicitária onde o mote central era "The Computer is Personal Again". Hoje mais do que nunca, essa campanha traduziria a realidade em que vivemos.

José Correia, Managing Director HP Portugal