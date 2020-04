The day after

Quando a situação atual acabar – o confinamento, o distanciamento social, o medo da pandemia -, a parte mais dura no setor dos media vai começar: perceber o que se alterou no comportamento dos leitores, ouvintes, espectadores, de todas as pessoas que consomem diversos tipos de comunicação. E, depois, ver o que é preciso mudar no modelo de produção de notícias, de conteúdos, nas formas de comunicação, de distribuição e venda – e no próprio modelo de negócio e de gestão das empresas de media. Por estes dias o departamento comercial do The New York Times concentra-se em ajudar os clientes – agências ou marcas – a decidirem o melhor caminho: apresentam exemplos daquilo que outras marcas estão a fazer, dizem quais os conteúdos mais procurados pelos leitores e as mudanças que detetam na forma de utilização do site do jornal. Uma coisa é certa: os novos tempos pós-pandemia terão de ser de mudança – não de continuidade em relação ao passado recente.

Nos grupos portugueses de media o impacto está a ser considerável – muitos anunciantes suspenderam campanhas, os padrões de consumo de televisão, imprensa e rádio alteraram-se, o outdoor e o cinema perderam quem os visse, porque as ruas estão quase desertas e as salas estão encerradas. Os grandes grupos globais de online também registam quebras – o cancelamento de campanhas e a redução da atividade publicitária são uma realidade em todo o mundo. A questão é que a dimensão do mercado publicitário nacional, a situação económica do país e a situação de uma parte dos grupos de media torna a atual conjuntura particularmente grave em Portugal.

Como agora se está de novo a ver, os órgãos de comunicação são fundamentais em tempos de crise, exatamente quando a procura de notícias é maior. Uma quebra nas suas receitas – seja de vendas no caso da imprensa, seja de receitas publicitárias também na imprensa e noutros media – compromete a viabilidade de muitos órgãos de comunicação. O que estas semanas nos estão a mostrar é que a distribuição digital de notícias e conteúdos de entretenimento é dominante – mesmo os canais de televisão generalistas, abertos, não conseguem contrariar a tendência para a segmentação e para as plataformas de streaming; a rádio pode ter perdido o driving time, quando era escutada por quem ia de automóvel trabalhar, mas ganhou audiência online em streaming e desenvolveu conteúdos interativos para se aproximar dos ouvintes; a imprensa aperfeiçoou as suas plataformas digitais e a sua forma de trabalhar – precisa agora de conseguir de levar os leitores a pagar como faziam no papel; o outdoor perdeu conjunturalmente visibilidade nas cidades desertas, mas quando as pessoas voltarem à rua – e o seu estudo de audiência estiver finalmente pronto – voltará a ser um meio que garante uma cobertura alargada.

O ponto principal é este: os grupos de media nacionais têm de ter uma oferta competitiva e eficaz para os anunciantes e marcas que trabalham no mercado português, para os consumidores que cá estão e que conhecem melhor do que ninguém, por forma a evitar que eles apostem no online apátrida e nos cantos de sereia dos gigantes digitais. A eficácia da proximidade e da ligação aos públicos pode ser a chave para garantir a sobrevivência dos media nacionais.

Diretor-geral da Nova Expressão, Agência de Planeamento de Media e Publicidade