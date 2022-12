Think-tanks, bacalhau e ampolas capilares

A sociedade contemporânea não vive sem laboratórios de reflexão ou de ideias. Na expressão inglesa, think-tanks. Estas plataformas sugiram há mais de um século, perdurando até aos nossos dias, como é o caso da Fabian Society (1884), da qual fizeram parte Bernard Shaw e H.G. Wells. Outro exemplo centenário é o Council on Foreign Relations (1921), cuja existência se deveu à necessidade de conceber um novo mundo, após a 1º Guerra Mundial e consequente queda dos impérios Austro-Húngaro e Otomano.

À queda definitiva do Eixo, na 2º Guerra Mundial, seguiu-se a primeira reunião Bilderberg (1954), assumindo um formato misto, entre o laboratório e o clube. Tal como a Trilateral Commission (1973), fundada por Rockefeller, Brzezinski e Carter. Bem sabemos, entretanto, que todos estes think-tanks são de raiz fabiana e tentam direcionar as políticas globais no sentido da excessiva concentração do poder geopolítico e geoeconómico. Ademais, a sua influência é inegável, transversal e pervasiva. Daí que as mentes mais débeis (para não dizer psicóticas) tendam a crer num mundo comandado por meia dúzia de jarretas, em torno de uma bola de cristal.

Todavia, a realidade é outra. O mundo real é feito de múltiplas tendências e projetos alternativos. Numa palavra, contraditório. Não faltam players no ocidente a defender o contrapoder das nações, dos valores conservadores e da liberdade económica. Antes do CFR (1921) já Herbert Hoover tinha sido fundado o Hoover Institution (1919), cujos membros históricos vão desde Margaret Thatcher a Milton Friedman e Thomas Sowell - digamos que não são propriamente socialistas.

Entre os think-tanks mais influentes dos EUA estão também a Heritage Foundation, que ganhou relevo a partir do movimento conservador dos anos 80 e da Administração Reagan, a American Enterprise Institute, o Cato Institute e o próprio Ludwig von Mises Institute; que dispensam apresentações quanto às simpatias que nutrem pelo conservadorismo e libertarianismo (*1). Já no Reino Unido e Europa, destacam-se o Institute of Economic Affairs e o próprio Adam Smith Institute, ao quais se acrescentam muitos outros, dentro e fora da UE.

Assim sendo, perguntar não ofende: E em Portugal, como estamos de think-tanks? Fui ver. Não devia ter ido - big mistake.

O contraditório é quase inexistente. Conservador não há nenhum - ou, se houver, passou-me ao lado. Libertário, idem aspas (há um partido, o que já não é mau). Depois, temos o +Liberdade, que é recente, mas tem pernas para andar. E outro que se chama, efetivamente, Contraditório. O problema é que até a si mesmo se contradiz, já que a partir do seu link fui parar a receitas de bacalhau.

Desisti e fui procurar conforto nas tendências dominantes. Num ápice, encontrei diversas entidades: SEDES, PCS, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Institute of Public Policies, entre outras que, tendo qualidade, jamais desafiariam as lengalengas do zeitgeist. Tudo bem, pensei, ao menos estes organismos funcionam. Foi então que o caldo entornou de vez. Não é que o link do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, referido no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, vai dar a uma página de produtos para a queda do cabelo? (*2)

Desta nem Klaus Schwab nem Elon Musk estariam à espera. Quem os manda dar ouvidos a think tanks estrangeiros? Ouçam mas é os nossos e façam as pazes. Ó Schwab, esquece o Great Reset e toma lá esta ampolazinha para deixares de ser careca. Ó Musk, diz aos teus amiguinhos do Tea Party para largarem os hambúrgueres e aprenderem a comer um bacalhau em condições. E assim se resolvem os problemas do mundo!

(*1) Algumas destas instituições foram, em parte, desviadas das suas raízes. Todavia, esse processo tem estado a reverter-se nos últimos anos, pois já ninguém se deixa ludibriar por sucedâneos.

(*2) Os links mencionados no texto foram verificados a 02-12-2022