TIC: Mulheres num mundo que não é só dos homens

Cada vez mais, o mundo tecnológico tem uma maior presença feminina. Contudo, ainda há muito a fazer para que haja uma verdadeira igualdade e representatividade. E Portugal também tem um papel a desempenhar neste caminho.

Os dados mais recentes do Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia, demonstram que, em 2021, quase 9 milhões de pessoas na União Europeia trabalhavam nas TIC, representando 4,5% da mão-de-obra total. Portugal encontra-se acima da média europeia, com 4,7% de mão-de-obra total, sendo que a proporção de trabalhadores tem vindo a aumentar desde 2012. No que toca à percentagem de mulheres nas TIC, o relatório conclui que, em Portugal, disparou cerca de 6,5%, havendo 20,7% de mulheres a trabalhar no setor - ultrapassando a média europeia.

Os dados são positivos e demonstram uma evolução, mas não é suficiente. A participação das mulheres na indústria das TIC mostra que, passados estes anos todos, ainda existe uma lacuna no setor em termos de género. Apesar dos progressos que têm vindo a ser feitos e da aposta que algumas empresas tecnológicas têm vindo a fazer para contratar mais mulheres, o caminho para a igualdade de género nas TIC ainda é lento e as mulheres continuam a enfrentar uma série de desafios.

É inegável que o setor tecnológico é dominado por homens e a falta de representatividade na área é um dos principais desafios das mulheres nas TIC. Nem todas as mulheres têm necessariamente de ter role models femininos, no entanto, é um facto que a existência de exemplos visíveis de mulheres bem-sucedidas na área pode ser encorajador para outras que querem entrar no mundo das TIC - um mundo que não é só de homens, apesar de a sociedade querer fazer parecer que é. Portanto, é crucial aumentar a representação feminina na indústria de tecnologia e fornecer a todas as mulheres os modelos e orientações necessários para ajudá-las a prosperar e ter sucesso.

A discriminação de género é também uma realidade. Nesta área, somos, muitas vezes, subestimadas e questionadas, apenas por sermos mulheres. A nossa opinião nem sempre é ouvida ou tida em conta, apenas por sermos mulheres. O facto de sermos mulheres é uma barreira, pois mais facilmente é valorizada a opinião de um homem do que a de uma mulher, mesmo que a opinião seja a mesma. Estas situações diárias levam à falta de reconhecimento e desvalorização do trabalho realizado pelas mulheres, o que pode dificultar o seu desenvolvimento profissional. Desta forma, é fundamental criar um ambiente de trabalho inclusivo e promover iniciativas de diversidade e inclusão nas empresas.

Apesar do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ter sido introduzido no Tratado de Roma (tratado que institui a Comunidade Económica Europeia), em 1957, constata-se a desigualdade salarial entre homens e mulheres, apesar das melhorias marginais alcançadas nos últimos anos. Este é um problema que, infelizmente, acaba por ser transversal no mercado, mas que, na área das TIC, é ainda mais notório. De acordo com a Landing Jobs, na Europa, a diferença salarial entre homens e mulheres pode ser mais de 12 mil euros anuais. Este é um problema significativo e é crucial tomar medidas para resolvê-lo.

Posto isto, ainda há muito a fazer para eliminar o fosso entre géneros na área das TIC. É verdade que Portugal tem vindo a fazer progressos nos últimos anos, e os dados comprovam exatamente isto, mas ainda levará tempo. Existem empresas que têm adotado políticas efetivas de atração e retenção de mais mulheres para as áreas tecnológicas, o que faz toda a diferença e dá-nos alguma esperança. No entanto, até atingirmos a igualdade de género nesta área, é necessário continuarmos a falar sobre estas questões e criar medidas concretas e ações positivas que procurem combater os estereótipos de género e isto cabe a todos nós: sociedade, empresas e governo.

Inês Almeida, Product Owner da Merkle