TikTok: quem é? É a censura

Abram alas, porque os governos europeus e norte-americanos estão a bater à porta do TikTok e o que trazem na mala é censura. Três anos depois de a rede social chinesa ter explodido, alavancada pelas hashtags pandémicas e a solidão do confinamento, o cerco está a apertar-se à sua volta e não é impossível que venha a acontecer algo que era impensável há uns anos: a proibição da aplicação.

O TikTok já foi banido ao nível federal nos Estados Unidos, não podendo ser usado em quaisquer dispositivos de funcionários governamentais, e cerca de metade dos estados norte-americanos fizeram o mesmo com os empregados estaduais. Na Europa, as três principais instituições - Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho Europeu - proibiram a aplicação nos dispositivos dos funcionários. O ministério da Defesa dinamarquês avançou para uma proibição semelhante.

As medidas podem tornar-se mais drásticas ainda, com três propostas de lei que circulam no Congresso norte-americano para darem a Joe Biden a autorização de banir o TikTok completamente.

Não deixa de ser surpreendente que isto esteja a acontecer num Congresso que notoriamente foi incapaz de regulamentar as redes sociais no passado, mesmo face a abusos claros quanto a privacidade dos dados, falhas ao nível da moderação, opacidade na monitorização do comportamento dos utilizadores, e responsabilidade em ocorrências graves como a invasão do Capitólio a 6 de Janeiro de 2021.

O mesmo Congresso que foi tão permeável ao lóbi da Big Tech norte-americana está a arregaçar as mangas para restringir ou banir uma rede social com características semelhantes apenas por uma razão: a rede é detida por uma empresa chinesa.

Vejamos, este não é um motivo despiciendo. A forma como os governos ocidentais lidam com empresas privadas é diferente da forma como o Partido Comunista Chinês gere empresas que operam no seu território. Sabemos que Pequim pode obrigar empresas a partilhar dados ou a censurar conteúdos, sem nenhuma transparência sobre o processo. Sabemos também que o regime de Pequim se tornou mais rígido sob a liderança de Xi Jinping. Não é preciso malabarismo mental para imaginar que o regime comunista considera o TikTok uma mina de conteúdos preciosos e um dos maiores instrumentos possíveis a usar na política de influência.

A questão é que o TikTok não opera de forma isolada. As redes sociais estão montadas em cima de mecanismos que não deviam ter sido permitidos desde o início: recolha de dados privados e monitorização dos utilizadores para efeitos publicitários; uso de algoritmos que favorecem a indignação e inflamação mesmo que à custa de fake news; motores de recomendação desenhados para viciar os utilizadores; moderação deficiente que permite não só conteúdos falsos mas também inapropriados para menores de idade, que estão aos milhões nestas plataformas.

Nada disto é novo. Estes problemas empestaram as redes sociais na última década e a abordagem de reguladores durante anos foi ficar a ver. Teve que ser a Apple a impor restrições na monitorização dos utilizadores para que houvesse um impacto claro na capacidade das empresas (não apenas redes sociais mas outras também) de rastrearem dados que não tinham qualquer direito a rastrear. Até o escândalo inacreditável da Cambridge Analytica resultou em... coisa nenhuma.

É neste contexto que nos encontramos agora com uma situação em que uma rede social está à beira da proibição por ser chinesa. Parece-me uma medida que contorna o problema. Banir o TikTok não resolve o que está errado no mundo das redes sociais e que tem um impacto muito sério no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no tecido social. Nada impede outras redes de serem usadas como instrumentos de rastreio e manipulação, portanto porquê banir uma e deixar as outras? Ou tentam corrigir o que está mal em todas ou então deixam-se estar.