A tempestade financeira perfeita chegou e o Coronavírus não é o único culpado

Há algum tempo que tenho estado off para dizer o mínimo sobre como os mercados estão a subir sem nenhuma razão lógica real. Na realidade, havia tantos sinais de alerta negativos por aí. Ao entrar nesta crise financeira, temos que entender que já estávamos a viver uma crise não concretizada em todo o mundo.

Estávamo-nos a afundar cada vez mais num buraco de crise mundial sem valores, iniciado por Trump e aprofundado por outros líderes que Trump apoiava e que juntos partilhavam visões nacionalistas semelhantes. Isso resultou numa rápida destruição de anos de cooperação entre países. Governos e líderes empresariais de países desenvolvidos para o mundo em desenvolvimento saltaram para essa onda de crescimento baseada em dívida, o que contribuiu ainda mais para esta tempestade financeira perfeita de mercados supervalorizados. Colocámos aumentos nos lucros e no mercado de ações acima da distribuição justa e de longo prazo de riqueza e recursos.

Permitimos que os ricos ficassem mais ricos e incentivámos os pobres e a classe média a consumir acima das suas possibilidades, para que trabalhassem mais e contribuindo, assim, pelo consumo e pela produção para a ascensão dos mercados de ações. Os governos alimentaram ainda mais o fogo ao aprovar reduções e incentivos fiscais desnecessários, cuja única intenção era o aumento contínuo da avaliação do mercado, independentemente dos fundamentos preocupantes.

Investidores e instituições simplesmente acreditavam que este é o novo mercado e que não chegará ao fim, mesmo que não possam explicar o sentimento exagerado. É um problema quando os líderes acreditam que o seu sucesso é medido apenas pelo aumento do mercado de ações e não pelo desempenho da sua população no terreno. Com uma classe média em desaparecimento e uma crescente diferença ao nível de rendimentos, a realidade é que economicamente os EUA e a maior parte do mundo desenvolvido não estavam realmente tão bem quanto os governos nos fizeram acreditar.

A história é uma coisa engraçada e parece sempre repetir-se. Acho que é verdade que, afinal, somos humanos e estamos condenados a continuar cometendo as mesmas suposições e erros que as gerações anteriores, mas sempre esperamos resultados diferentes, assim como eles mesmos.

Agora não podemos simplesmente culpar o Coronavírus porque atirámos gasolina ao fogo antes da sua chegada. O Coronavírus é o sintoma final e, sim, vital da nossa doença mais profunda. Uma doença que nos tornou egocêntricos como “países” e indivíduos, que nos queríamos tornar a nós próprios ótimos países novamente. Conhecíamos os benefícios que a cooperação mútua e os interesses culturais e transnacionais nos trouxeram. No entanto, decidimos eleger e apoiar líderes que mentem, têm antecedentes duvidosos, carecem de visão global e, simultaneamente, têm pouca moral para levar a humanidade ao futuro.

No final, só nos podemos e teremos que confiar em nós mesmos para sair desta enorme confusão. Com os lucros das empresas a reduzirem, baixas taxas de juros que limitam a resposta à crise, os preços do petróleo a descerem vertiginosamente e o sentimento do investidor a tornar-se negativo, estamos perto de entrar em pânico e este é o acumular da perfeita tempestade do mercado financeiro…

Na verdade, a tempestade financeira perfeita chegou, mas, infelizmente, como todas as tempestades que já ocorreram, esta pode levar mais tempo e ser mais difícil do que esperávamos. Amarre os machados e segure firme, porque vai ser um passeio cheio de buracos.

Tim Vieira, empresário