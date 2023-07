Todos, ou quase todos, aprovam Haddad

A 30 de outubro de 2022, Lula da Silva venceu as eleições colocando um ponto de final na ansiedade do mercado financeiro. Em novembro, começou outro foco, ainda maior, de ansiedade: quem será o novo ministro das Finanças?

O mercado financeiro pressionou nos jornais por um nome liberal, argumentando que a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro fora o triunfo de uma união nacional não só da esquerda mas também da direita inteligente.

Quase um mês depois, porém, o mercado recebeu com desolação a notícia de que Lula escolhera o seu delfim Fernando Haddad, quadro histórico do Partido dos Trabalhadores (PT), acabadinho de sair derrotado de uma disputa para o governo de São Paulo com o bolsonarista Tarcísio Freitas, que desempenhou, ele sim, o papel de liberal na campanha.

Entretanto, seis meses depois, Haddad, cuidadoso e dialogante, é elogiado pelo mesmo mercado financeiro que perdeu o sono após a sua nomeação. E o dólar, depois de anos em sentido contrário, começou a cair. E a bolsa a subir. E a Standard & Poor's a incentivar.

"Ele tem sabido ouvir e interpretar bem os anseios do mercado, é uma visão equilibrada, o diálogo dele com o presidente do Banco Central é bom e constante, nunca houve uma agressão, ele tem conhecimento e, neste momento, é apoiado pelo setor produtivo", disse o insuspeito João Doria, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito da capital do estado (batendo Haddad) e expoente da direita inteligente, leia-se, não bolsonarista.

"O Haddad tem feito um ótimo, um excelente trabalho, ele reorganizou e encaminhou o 'arcabouço fiscal' [conjunto de regras orçamentais]", acrescentou o ainda mais insuspeito Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados pelo DEM, o partido sucessor do PFL, força de sustentação da ditadura militar.

"Fernando Haddad, cuja aceitação no mercado é o fator principal destes seis meses de governo, merece um 7 [no Brasil a escala é até 10], sobretudo, por ter recuperado as expectativas", classificou o professor de Economia Leonardo Trevisan.

No suplemento de economia no conservador jornal "O Estado de S. Paulo", o ministro das Finanças é elogiado por "driblar o radicalismo", "demonstrar jogo de cintura", "avançar nas trincheiras políticas" e" apresentar uma agenda que busca o caminho do meio entre equilíbrio das contas públicas e manutenção dos investimentos no social".

Quem diria que Haddad acabaria o semestre a agradar a todos. A todos? Nem tanto.

À imprensa chegam relatos de que Rui Costa, outro alto quadro do PT, é equacionado para substituir Haddad. Aloizio Mercadante, mais um alto quadro do PT, hoje à frente do banco público de investimentos, ameaçou organizar um seminário para analisar o tal "arcabouço fiscal" de Haddad sem avisar o companheiro de partido. E a sempre direta Gleisi Hoffman, presidente do PT, foi clara: "Não foi esta a nossa linha na campanha", disparou, referindo-se às ações de Haddad.

Não há dúvidas: com Haddad no poder, a ala radical do PT viverá mais quatro anos na oposição.

João Almeida Moreira, jornalista em S. Paulo, Brasil