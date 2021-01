TPC – trabalho para casa

Gosto mais de pensar no futuro do que no passado. Por isso, este artigo centra-se naquilo que temos de fazer em 2021 e não no ano que agora findou. Não vou, contudo, desenvolver uma análise prospetiva e visionária sobre como será o novo ano - muitos e bons relatórios têm sido produzidos sobre essa matéria. Também não vai ser mais lista de recomendações dirigidas aos nossos governantes, tanto nacionais como europeus, sobre o que devem fazer para combater o vírus e relançar a economia.

Pretende, isso sim, ser um contributo sobre aquilo que cada um deve fazer dentro da sua esfera de atuação e influência. A ameaça que enfrentamos, sendo coletiva, só será eficazmente combatida se houver o contributo de todos. Por outras palavras, exige uma resposta individual a par, obviamente, das necessárias intervenções públicas. Isto significa que a crise sanitária, económica e social não nos dá só direitos e a liberdade de reclamar apoios e subsídios, mas acarreta também responsabilidades. É neste quadro que saliento três grandes obrigações individuais.

A primeira é de ordem sanitária. Cumprir as regras de distanciamento social, de etiqueta respiratória e de higienização das mãos não serve apenas para nos protegermos a "nós" - é, acima de tudo, a forma de protegermos os outros. Quer isto dizer que aquilo que cada um deve fazer é confiar nas autoridades sanitárias e cumprir o que por elas é estabelecido. Tudo o resto é sobranceria intelectual e "chico-espertismo" misturado com teorias da conspiração.

A segunda obrigação é social. A pandemia afetou negativamente largas faixas populacionais, aumentando as assimetrias e, consequentemente, a exclusão social. Compete a cada um, dentro daquilo que é a sua responsabilidade nas empresas, nos serviços públicos, nas organizações do terceiro setor, enfim, no seio familiar, colocar as pessoas em primeiro lugar. Não cabe exclusivamente ao Estado resolver os problemas dos "outros" - compete também a cada um de nós.

A terceira obrigação situa-se ao nível do trabalho e da economia. Se é verdade que há setores que estão a sair beneficiados com a pandemia, muitos outros estão a ser seriamente fustigados. Dentro das organizações em que cada um trabalha, há que contribuir para a sua resiliência (já!) e para o reforço da sua sustentabilidade e competitividade (amanhã!) para que venhamos a ter uma economia mais robusta e desenvolvida (se possível, já depois de amanhã!).

É em épocas de ameaça coletiva cujo combate exige respostas individuais que a conhecida frase de John Kennedy faz mais sentido: "Não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vocês, perguntem o que é que vocês podem fazer pelo vosso país". Sei que já etiquetamos 2020 como o ano perdido. Também sei que "estamos fartos disto tudo" e que ansiamos por voltar ao normal.

Mas é sempre bom lembrarmo-nos de que se queremos que o novo normal corresponda a uma sociedade onde valha a pena viver não podemos deixar toda a responsabilidade nas mãos do Estado. O sucesso do País vai depender, e muito, daquilo que cada um for capaz de dar enquanto cidadão. Este é o nosso TPC para 2021.

Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense