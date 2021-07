Trabalhar ou fingir que se trabalha?

No último fim de semana os lisboetas contornaram a proibição de saída da Área Metropolitana e rumaram em barda ao calor do Sul. O que, em tempos tão difíceis como estes, faria até bem ao corpo, à mente e à economia algarvia. A questão, porém, é a facilidade com que se ignoram as obrigações laborais, sobretudo no setor público, e se ilude a Lei.

Os dados são conhecidos: houve um aumento (face à média) das saídas da capital no período em que as fronteiras da região estavam encerradas para evitar a propagação da variante Delta da covid-19. Com um detalhe que explica a esperteza - o movimento de saída deu-se essencialmente na quinta-feira e na manhã de sexta (a proibição vigorava a partir das 15.00 desta). Ou seja, as pessoas deixaram o trabalho um dia ou umas horas mais cedo, antecipando a entrada em fim de semana.

Não enveredo pela tentação do lugar-comum de que "no Norte trabalha-se e em Lisboa gasta-se". Vou pelo lado da realidade: Lisboa concentra a maioria dos funcionários públicos, esmagadoramente em teletrabalho obrigatório, e com um largo manancial de expedientes (legais, quase sempre) para conseguir trabalhar menos. Não é uma generalização fácil ou injusta. É o que documentam e compravam os indicadores de mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa. Uma realidade que os governos teimam em fazer que não veem e que tem já uma longa tradição. E que, hoje em dia, a tecnologia permite até monitorizar e converter em números.

"A receita para melhorar o país tem de vir do trabalho." A frase é de Vasco de Mello, numa entrevista que li há dias. Há anos que o defendo. Como defendo que devemos começar pelo Estado, emagrecendo-o, qualificando-o e agilizando-o. Como defendo que devemos começar por Lisboa, descentralizando poderes e competências do Terreiro do Paço, alocando às várias regiões recursos humanos e financeiros monopolizados na capital. E, claro, procurando ter menos gente paga pelos contribuintes a dar a aparência que trabalha.

Presidente da Associação Comercial do Porto