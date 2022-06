Transformação Digital nas escolas é mais do que comprar computadores

Nos últimos anos, tem havido um grande investimento para aumentar e otimizar as infraestruturas das nossas escolas. Contudo, a transformação digital das escolas é muito mais do que comprar novos computadores ou garantir uma boa ligação de internet. Há um longo caminho a ser feito para aproveitarmos todo o potencial das novas tecnologias.

Segundo a Comissão Europeia, mais de 20% dos jovens não demonstram um nível básico de competências digitais e menos de 40% dos educadores não se sentem confortável para utilizar as tecnologias digitais no ensino. Esta revolução digital não será, por isso, feita apenas de mais computadores. A mudança terá de ser mais profunda e, tendo em conta o mercado de trabalho atual e futuro, é obrigatória e urgente.

Podemos começar por tirar lições dos países nórdicos, cuja aposta na Escola Digital já está mais consolidada. Tratam-se de países em que a digitalização não é apenas sentida no setor do ensino - todo o país é digital. Ou seja, é um esforço comum que tira proveito dos recursos tecnológicos. Falamos de países como a Estónia e Finlândia, cujo próximo desafio passa agora por levar a tecnologia a outro nível na sala de aula, através de inteligência artificial e realidade aumentada, para uma maior imersão dos alunos nas aulas virtuais.

A transformação digital é, por isso, essencial, até porque pode refletir-se no crescimento económico. Segundo um estudo do Economist Intelligence Unit (EIU), a digitalização das escolas pode alavancar o PIB dos países em até 20%. Em Portugal, a pandemia veio acelerar, em grande medida, este processo de digitalização, expondo a necessidade urgente de aposta em tecnologia e aplicação no ensino. Os resultados começam a notar-se e saudamos que assim seja. Contudo, ainda há muito a fazer.

A implementação da digitalização nas escolas deve passar por vários eixos, tendo em consideração que a digitalização, em complemento da ação docente, veio também para facilitar os processos, aumentar a literacia digital e aumentar a conexão entre escolas e famílias.

As plataformas digitais vêm para facilitar, simplificar e complementar todo o trabalho que é realizado nas nossas escolas. Nesse sentido, já existem plataformas digitais com resultados comprovados que podem trazer estes e outros benefícios à comunidade educativa, como é o caso da recuperação das aprendizagens durante o tempo da pandemia.

Muito se perdeu durante a pandemia, mas agora é altura de pensarmos no que fazer para recuperar o tempo perdido. E, neste contexto, a tecnologia assume um papel primordial, com inúmeras mais-valias e um enorme potencial para melhorar a qualidade do nosso ensino, porque alunos mais preparados assegurarão um melhor futuro para todos. É hoje certo que não há futuro na educação sem inovação e tecnologia - e Portugal precisa de acelerar para acompanhar este ritmo promissor.

Filipa Lemos Cristina, Country Manager da Kinderpedia Portugal