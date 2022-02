Transporte sustentável, complementar ao comboio e que deve fazer parte da solução de mobilidade

Transporte expresso de passageiros: um meio de transporte sustentável, complementar ao comboio, e que deve fazer parte da solução global de mobilidade do país

Com o novo governo a dois meses de tomar posse, e num quadro de estabilidade política trazida por uma maioria absoluta, propício à realização de reformas, e numa altura em que podemos, finalmente, começar a pensar na recuperação pós-crise covid, é importante que os próximos responsáveis políticos estabeleçam um plano estratégico que promova não só a descarbonização do setor dos transportes e a sua transição energética, como também a sua competitividade face ao transporte individual. Dados recentes indicam que há cerca de 6.9 milhões de viaturas particulares em Portugal, pelo que a promoção da utilização de meios de transportes coletivos terá um papel determinante para a redução do uso do transporte individual, e na consequente redução das emissões poluentes.

A abertura do setor dos serviços de transporte Expresso de passageiros à livre concorrência, processo conduzido com sucesso pelo Ministério do Ambiente em 2019, ditou o fim do bloqueio à entrada de novos operadores, que vigorava em Portugal desde os anos 80, trazendo benefícios aos consumidores, à economia, e à coesão social e territorial. São indiscutíveis os benefícios desta abertura do mercado e da consequente entrada de novos operadores, a começar na maior qualidade e variedade da oferta que os novos operadores colocaram à disposição dos consumidores. Foi, podemos afirmar, um passo de gigante na mobilidade em Portugal.

Mas apesar deste enquadramento jurídico ser globalmente positivo, são várias as revisões e melhorias a serem feitas na lei, de forma que os operadores possam ter um papel ainda mais ativo na promoção da utilização do transporte coletivo de passageiros. A começar pelos procedimentos de autorização, que colocam Portugal entre os países europeus com maior morosidade procedimental na obtenção das autorizações de serviços de transporte expresso.

Paralelamente, devem ser revistas as regras de acesso aos terminais de paragem e interfaces rodoviários, cujos regulamentos não são completamente transparentes e claros, o que dificulta o acesso por parte de outros operadores. Importa, por isso, rever o enquadramento jurídico atual, de forma a garantir que as alternativas aos locais de paragem propostos pelas autarquias, quando não há autorização de acesso aos terminais, reúnam as condições básicas de conforto e segurança dos passageiros, e sejam economicamente viáveis para os operadores. Os dados oficiais mais recentes vêm confirmar a cada vez maior importância deste meio de transporte em Portugal. Em 2019, viajaram nos chamados expressos cerca de 6,6 milhões de passageiros, praticamente o mesmo número de passageiros transportados pelos comboios de longo curso (6,7 milhões).

Em matéria de sustentabilidade, e em linha com as orientações estabelecidas pela Comissão Europeia no que toca às metas ambientais e energéticas, e rumo a uma mobilidade mais sustentável, é importante que Portugal defina regras quanto à utilização de autocarros expresso menos poluentes, como é o caso dos que cumprem a norma Euro VI. Grandes cidades europeias estão já restringir o acesso e circulação de veículos que não respeitem esta norma, e Portugal deveria seguir o seu exemplo, instituindo, por exemplo, que uma percentagem significativa de veículos de transporte expresso de passageiros passe a cumprir com esta norma ambiental. Estudos realizados na Alemanha mostram que um autocarro expresso da norma Euro VI emite, em média, 23g de CO2 por km percorrido, um valor significativamente mais baixo quando comparado com um autocarro convencional (32g CO2/km) ou um comboio (36g CO2/km), sendo ainda seis vezes menos poluente do que uma viatura particular (139g CO2/km), com a vantagem de transportar muito mais pessoas.

Outras das medidas que devem ser analisadas pelo próximo Governo é a extensão do gasóleo profissional às empresas de transporte de passageiros, já que esta é a única forma de evitar o aumento do preço do serviço. O pacote de medidas para mitigar subida dos preços dos combustíveis é manifestamente insuficiente, e vai levar, mais tarde ou mais cedo, ao aumento do preço do serviço, o que pode condicionar o crescimento na utilização deste transporte coletivo e dificultar as metas ambientais já definidas pela Comissão Europeia.

Num país em que a idade média das frotas de transporte público é superior a 15 anos, e onde há baixa incidência de veículos ambientalmente sustentáveis, é importante rever as medidas de apoio para a renovação de frotas com viaturas menos poluentes e zero emissões, para que os operadores privados possam, também, beneficiar desta oportunidade única de poderem contribuir para um futuro mais verde e com menos emissões poluentes. Com fabricantes e operadores a introduzirem no mercado os primeiros autocarros elétricos de longo curso, com uma autonomia que permite a integração na rede doméstica, esta é a oportunidade única de os operadores privados serem parte ativa da descarbonização dos transportes e da sua transição energética.

Em alguns países da Europa, como na Alemanha, a abertura do setor dos serviços de transporte Expresso de passageiros e a consequente entrada de novos operadores permitiu aumentar em cerca de 35% o número de passageiros nos expressos e também nos comboios de longa distância. Isto prova que se deve olhar para o transporte expresso de passageiros como um meio complementar ao transporte ferroviário de passageiros, e não como um meio concorrente, devendo por isso deve ser encarado como parte da solução global de mobilidade sustentável do país.

Pablo Pastega, diretor-geral da FlixBus em Portugal e Espanha