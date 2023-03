Transposição da Directiva Mercado Único Digital: Ponto de situação e importância da consulta pública

"Que toda a lei seja clara, uniforme e precisa; interpretá-la é quase sempre, corrompê-la" (Voltaire)

A adesão de Portugal aos actos de revisão da Convenção de Berna e da Convenção Universal, efectuados em Paris em Julho de 1971, obrigou a alterações, algumas de foro substancial, na regulamentação do direito de autor, tendo levado à publicação do Decreto-Lei 63/85, que instituiu um novo Código do Direito de Autor.

Tal diploma tem sido alterado ao longo dos anos (leia-se: consiste hoje numa manta de retalhos que precisa urgentemente de consolidação e de revisão integral) para dar cumprimento inter alia a instrumentos jurídicos europeus que têm adaptado o direito de autor às pressões ditadas pela emergência de novas tecnologias de exploração de produtos culturais, como a Directiva Mercado Único Digital (Directiva (UE) 2019/790).

A Proposta de Lei 52 XV para implementação da Directiva Mercado Único Digital (DMU)

E a DMU está na ordem do dia por se encontrar em fase de análise parlamentar uma proposta do Governo para sua transposição (Proposta de Lei 52 XV) que comporta muitas respostas e ainda mais perguntas, uma das quais é se a proposta de lei implementará a DMU como se impõe. A pergunta não é irrelevante nem em substância nem em forma.

Em substância, porque a DMU é vital para a defesa dos titulares de direitos de autor no meio digital, para colmatar lacunas, eliminar desequilíbrios e assegurar a justa retribuição das utilizações dos produtos culturais no ambiente digital e assim garantir que o processo cultural é alvo de incentivo e/ou de recompensa

(consoante a perspectiva filosófica que se perfilhe) a montante ou a jusante do mesmo.

Em forma, porque enquanto os regulamentos da UE consistem em actos legislativos directamente aplicáveis nos Estados Membros após a sua entrada em vigor, as directivas têm primeiro de ser transpostas para o direito nacional, fixando apenas um objectivo geral que todos esses Estados devem alcançar e cabendo a cada um deles elaborar legislação própria para determinar o modo como as regras em causa serão aplicadas. Ou seja, o processo de implementação dá "pano para mangas", variando de Estado Membro para Estado Membro, com base em ritmos e fórmulas legislativas diversas.

Caberá à Comissão Europeia avaliar a desempenho dos Estados Membros no que toca ao cumprimento da DMU e apurar quais os Estado que melhor a implementaram. Por ora notemos, somente, que a abordagem de certos países, como a Estónia, a Finlândia e a Holanda, tem sido aplaudida por aliar a proactividade na implementação da DMU com factores estruturais basilares como, por exemplo, a modernização de infraestruturas electrónicas, a aposta na robustez e segurança cibernéticas, o investimento em serviços digitais e a protecção de dados pessoais.

Quanto a Portugal, implementa a DMU bem tarde, numa fase em que praticamente todos os Estados Membros já o fizeram, o que não é despiciendo de interesse uma vez que os atrasos na transposição do direito da União Europeia para o direito nacional impedem os cidadãos e as empresas de aproveitarem as vantagens dele decorrentes, criam incerteza quanto às regras aplicáveis e afectam negativamente o funcionamento do mercado interno da UE.

Pior ainda, o Estado português não se valeu desse atraso para dar respostas a questões que a directiva deixou por clarificar. Optou, sim, por uma lógica de elevada proximidade com o texto original, replicando praticamente o texto da directiva e admitindo mesmo deixar essa penosa tarefa nas mãos dos tribunais. Caberá aos tribunais ler e interpretar a DMU e esclarecer, clarificar e elucidar o que a lei deixou propositadamente em aberto.

Consulta Pública

Segue-se o processo de consulta pública que será absolutamente vital e no seio do qual surgirão muitas demandas e questões como as que seguem:

· No âmbito do audiovisual o reconhecimento do direito de os autores receberem uma remuneração equitativa e inalienável pela exploração das suas obras, ainda que se tenha verificado uma cedência prévia de direitos;

· A transposição de certos conceitos jurídicos patentes no mundo analógico para o mercado digital, em nome de harmonização conceptual nos dois mundos;

· A imposição da obrigação de execução, pela Assembleia da República, de um impact assessement; e

· O estabelecimento de uma solução técnica para a chamada filtragem ex ante, na senda das Orientações da Comissão Europeia de Junho de 2021 e do Acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de Abril de 2022 (Processo C-401/19 Polónia/Parlamento e Conselho) que parece exigir uma transposição não literal neste campo.

Não é demais enfatizar a necessidade de executar uma consulta pública séria, isto é, com real disponibilidade de quem manda para discutir e acolher as opiniões e sugestões das partes - desde que razoáveis, abrangidas pelo letra e/ou espírito da DMU e não comportando desvios da legislação comunitária ou internacional.

Cabe a quem lidera o processo de consulta garantir que não são violados quaisquer princípios éticos, ou seja, não são quebradas promessas, não se convida o público a participar apenas em algumas fases, não se potencia a participação apenas à laia de formalidade, etc.

É através da consulta pública que os cidadãos e as entidades colectivas têm possibilidade de participar no processo legislativo e, desde que as suas perspectivas e visões sejam realmente ouvidas, podem contribuir para a configuração final de diplomas de relevo, tornando o respectivo processo

legislativo mais transparente, responsável e eficaz. Trata-se de um princípio que deve reger qualquer sociedade que se afirma democrática.

(Nota: A autora não escreve de acordo com o novo acordo ortográfico)

Patricia Akester é fundadora de GPI/IPO, Gabinete de Jurisconsultoria (www.gpi-ipo.com)