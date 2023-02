Tratar a imigração com pragmatismo

A morte de dois imigrantes, vítimas de um incêndio num prédio sobrelotado de Lisboa, veio reacender o debate sobre a imigração em Portugal. E ainda bem que a questão foi trazida novamente a lume. Há, de facto, muito a discutir sobre a entrada e a integração de imigrantes no nosso país. Aliás, já antes - quando se soube, por exemplo, da exploração a que são sujeitos muitos trabalhadores "hindustânicos" no sudoeste alentejano - se deviam ter debatido medidas e políticas para melhorar as condições de vida dos imigrantes.

O debate da imigração em Portugal tem sido, contudo, enviesado por questões ideológicas. À esquerda, o impacto da imigração no tecido social, nos serviços públicos ou no parque habitacional tende a ser desvalorizado. À direita, pelo contrário, esse impacto é muitas vezes exponenciado, servindo de pretexto para a defesa de mais limitações à entrada.

Creio que devemos ter, nesta matéria, uma atitude essencialmente pragmática. Desde logo, reconhecendo que, perante o défice de mão-de-obra, o declínio da natalidade, o envelhecimento populacional e o desequilíbrio da Segurança Social, a imigração é imprescindível ao funcionamento do país e crucial para o seu futuro. Isto sem esquecer, claro, que há o dever ético de garantir aos trabalhadores estrangeiros uma vida digna, designadamente no que se refere a salários, habitação e acesso ao Estado social.

Não podemos é, como sublinhou o Presidente da República, misturar o debate sobre a política de imigração com o contexto de precariedade em que muitos imigrantes vivem em Portugal. Caso contrário, corremos o risco de "deitar fora o menino com a água do banho".

A solução não passa por apertar a malha à entrada de imigrantes, que são hoje indispensáveis à nossa economia, a pretexto de que não lhes conseguimos dar condições de vida dignas. Passa, sim, por resolver os problemas de acolhimento e integração dos trabalhadores estrangeiros, garantindo que continuam a suprir as necessidades do nosso mercado de trabalho e a rejuvenescer o nosso tecido social.

Devemos ter uma política ativa de atração e fixação de mão-de-obra e talento estrangeiro e, ao mesmo tempo, combater as redes de imigração ilegal, e não continuar a fechar os olhos à indignidade em que vivem muitos trabalhadores migrantes. Dentro desta política, há que investir na formação dos imigrantes para a sua plena integração na nossa economia e dar-lhes as condições, principalmente salariais, que evitem que o nosso país seja, para eles, uma mera porta de entrada na Europa.

Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários