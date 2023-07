Três tendências para a transformação e crescimento até ao final de 2023

Estamos a passar por momentos incríveis de transformação, com inovações de Inteligência Artificial (IA) a impactarem todas as indústrias e todas as empresas. Cada responsável e gestor reconhece assim que tem de acompanhar a velocidade e de ter uma estratégia para uma maior resiliência e que leve a maior eficiência e produtividade.

Para desbloquear novas oportunidades e crescer ainda em 2023, as empresas precisam de criar uma só fonte de verdade e conectar todos as interações com clientes, para fornecerem experiências personalizadas, transformando-se para ficarem mais inteligentes, mais rápidas e mais produtivas.

No entanto, desenvolver uma estratégia de IA que seja clara e que esteja alinhada com os objetivos de negócio, implementando-a de forma segura e conseguir retirar dela resultados não é simples nem fácil. As empresas precisam de trabalhar colaborativamente para garantir a segurança necessária.

Deixo aqui as principais tendências-chave que irão ajudar as empresas a desbloquearem o verdadeiro potencial das tecnologias transformativas, e que as levarão ao crescimento.

1. Alavancar de forma efetiva o potencial da IA Generativa pressupõe um conhecimento do seu potencial e dos seus riscos

A IA Generativa tem um imenso potencial para melhorar as operações das empresas, ajudando-as a superar metas, ao mesmo tempo em que liberta tempo valioso para que as equipas possam estar envolvidas em tarefas mais estratégicas. Até ao final de 2023, as empresas - e as equipas - devem aprender a criar parcerias com a IA Generativa, para destacarem os pontos fortes uns dos outros.

As equipas de vendas, por exemplo, podem aproveitar os insights de IA para identificarem as próximas etapas ideais e acelerarem a conclusão de negócios. Com a IA, o atendimento ao cliente pode ser automático, com conversas semelhantes às humanas, para lidar com consultas repetitivas, permitindo que os agentes estejam dedicados a pedidos mais complexos. O marketing pode compreender o comportamento do cliente e personalizar o calendário, target e o conteúdo das atividades e campanhas. As equipas de vendas podem potenciar experiências de compra altamente personalizadas e criar plataformas de e-commerce mais inteligentes.

A IA é tão boa quanto os dados que a alimentam. Embora demonstre um domínio firme da linguagem, falta-lhe bom senso humano e conhecimento do mundo. Ao implementar a IA nas interações com o cliente, torna-se crucial garantir dados precisos e atualizados em todos os pontos de contacto para fornecer resultados eficazes.

Para mitigar os riscos associados à dependência de sistemas de IA Generativa, é essencial compreender os pontos fortes e fracos dessa tecnologia. Para obter uma vantagem competitiva, as empresas devem olhar para a sua estratégia de IA com cuidado, ao utilizarem produtos de confiança e ao capacitarem toda a equipa para implementá-los com eficácia.

2. A análise de dados conduzirá a uma tomada de decisões com maior confiança

Para navegar em condições económicas incertas e aumentar o impacto, estamos a ver cada vez mais empresas a contar com dados em tempo real para obterem informações valiosas e tomarem decisões informadas. Para terem sucesso, as empresas precisam de alocar recursos para ferramentas de dados e fornecer formação para as equipas converterem esses insights em estratégias acionáveis.

Podemos esperar uma maior utilização da análise preditiva, incorporando inteligência artificial e machine learning. A recente volatilidade nas cadeias de abastecimento destacou as desvantagens enfrentadas pelas empresas incapazes de recolher e analisar dados relevantes em tempo real.

À medida que os consumidores se tornam cada vez mais exigentes sobre os seus hábitos de consumo, as empresas que podem oferecer uma experiência end-to-end perfeita e fornecer interações personalizadas em tempo real, serão as que se destacarão dos concorrentes e as que conseguirão cultivar uma maior fidelização do cliente.

Outra tendência emergente é a forma como as empresas aproveitam os dados. As empresas que se concentram em dados de terceiros (fornecidos explicitamente pelos utilizadores) e dados primários (recolhidos diretamente dos clientes) vão estar num lugar mais favorável a longo prazo.

3. Estratégias de Automação e Integração vão levar a maior eficiência e produtividade

Atualmente, as empresas utilizam mais de 1.000 aplicações, mas 70% das mesmas estão desconectadas entre si e o núcleo do negócio.

Adotando sistemas de composability e integração, as empresas podem cortar custos e desbloquear novos níveis de eficiência - eliminando silos de dados e automatizando fluxos de trabalho, criando um ecossistema coeso e colaborativo.

Combinando o poder da IA, dados e CRM, as empresas agora podem criar melhores experiências de clientes , mais conectadas e hiper personalizadas, algo que não era possível antes. Ao aproveitarem todo o seu potencial, as empresas podem adaptar-se às mudanças na dinâmica do mercado e permanecer à frente num cenário digital em rápida evolução.

Fernando Braz, country leader da Salesforce em Portugal