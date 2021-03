Trump está de volta. Tan tan tan tan

Escutem. Ouvem isto? É o som do silêncio desde que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou sem acesso às maiores redes sociais.

Nem os mais ambiciosos canceladores imaginavam que tirar o megafone do Twitter e do Facebook produziria efeitos tão absolutos. O silenciamento daquela que foi a figura mais dominante da política mundial nos últimos cinco anos fez-se sentir como um anti-choque: de repente, a calma. Trump tinha outros meios ao seu alcance, incluindo rádio, televisão e redes sociais de nicho. Mas pouco ou nada mais se ouviu dele. Talvez ainda a refazer-se da derrota, talvez em modo de controlo de danos após o assalto ao Capitólio, talvez incerto sobre como prosseguir.

Trump podia ter criado contas nas redes sociais queridas da extrema-direita, Gab ou Parler, mas não o fez - ao que parece devido à intervenção do genro Jared Kushner, que o convenceu a não se meter nisso. Sabemos agora o que se segue: Donald Trump está a desenvolver a sua própria plataforma e deverá lançá-la dentro de dois a três meses.

Quem o disse foi o seu porta-voz Jason Miller, num programa da Fox. A plataforma, garantiu, vai atrair "dezenas de milhões" de novos utilizadores e "redefinir completamente o jogo."

Se este novo empreendimento for sequer parecido com iniciativas de negócio anteriores, como a Universidade Trump, o Vodka Trump ou os casinos de Atlanta, há uma grande probabilidade de ter mais bugs que uma cama de motel de beira de estrada. Se tiver uma estrutura robusta por trás, com um exército de engenheiros e programadores e recursos financeiros, então é capaz de fazer alguns estragos. Miller crê que sim.

"Isto é algo que penso que vai ser a coisa mais quente nas redes sociais", afirmou. "Vai redefinir completamente o jogo, e toda a gente vai estar à espera e a ver o que o presidente Trump faz, mas será na sua própria plataforma."

De acordo com o conselheiro, Trump tem estado em intensas conversações com empresas na sua propriedade Mar-a-Lago, na Flórida, para trabalharem em conjunto nesta plataforma. Onde estará disponível e até que ponto as lojas de aplicações permitirão a sua disponibilização sem um sistema de monitorização de discurso de ódio e violência é ainda uma incógnita.

Mas sabemos que até a própria Gab, um antro de desinformação, racismo, anti-semitismo e uma espécie de caixote do lixo do que há de pior na sociedade, criticou a intenção do ex-presidente.

Num tweet na sua conta oficial, a Gab escreveu: "Se for gerida como a campanha 2020, será um falhanço total e completo. Sem lojas de apps. Sem fornecedores de alojamento. Sem processamento de pagamentos. Sem discurso livre. Boa sorte!". A crítica foi aparentemente mal recebida, porque a conta de Twitter da Gab desapareceu pouco depois. No entanto, Andrew Torba, CEO da Gab, não se tem coibido de fazer comentários sarcásticos sobre a futura iniciativa de Donald Trump, ainda que de forma indirecta usando publicações de outros utilizadores.

O que significa tudo isto? É um passo previsível de alguém que sempre se queixou de ser censurado, apesar de ter feito e dito tudo o que lhe apeteceu nas maiores redes sociais. Há um público para estas queixas e há uma vontade muito grande de aceder a espaços sem qualquer espécie de controlo, onde os utilizadores podem dar asas à sua vontade de expressar as visões mais dementes que lhes ocorram.

É possível que a plataforma atraia, de facto, dezenas de milhões de pessoas. Daí para a frente é uma lotaria: será que mergulhar na bolha trumpiana vai radicalizar mais gente? Ou o balão perderá gás quando perceberem que parte da diversão no passado era provocar antagonistas, que não estarão presentes nesta rede? Seja como for, este parece ser o início do segundo acto de Donald Trump.