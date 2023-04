Num centro comercial: "Tu votas?", perguntava o rapaz à rapariga na mesa ao meu lado. "Voto", respondeu ela hesitante através de um sorriso amarelo. "Mas leio sempre as propostas antes de votar. Varia. Normalmente, voto." E sorriu, envergonhada, como se acabasse de confessar um pecado. Ele era convictamente não votante. "Não serve para nada. Nem quero saber quem são." E voltaram aos temas mais importantes, como música, animais de estimação e viagens que já tinham feito.

Uma comissão responsável pela nova localização do aeroporto abriu às massas a possibilidade de darem a sua opinião. Entramos no site AeroParticipa, fazemos o registo e podemos dar a nossa opinião sobre três coisas: as opções de localização "estratégicas viáveis", "a definição dos fatores críticos de decisão e quadro de avaliação estratégica" e, por fim, "contribuir para a avaliação final das opções estratégicas". Qualquer pessoa pode ajudar a decidir a localização do malfadado novo aeroporto que já todos adivinhámos que será em Espanha. Diz a coordenadora da dita comissão: "Vamos ter um mapa interativo, onde as pessoas vão pôr lá o aviãozinho." Diz quem viu que a senhora não se riu.

Entretanto, no Parlamento, as mentiras, a promiscuidade, a indecência, a falta de vergonha de todos os intervenientes chamados e não chamados à Comissão de Inquérito da TAP, multiplicam-se. Mas não há consequências, demissões, pedidos de desculpa, processos, escândalo, surpresa. Nada. Apenas anedotas e artigos de opinião indignados que se espalham pelas redes ao ritmo e com o mesmo efeito do beijo do Dalai Lama.

Depois os números: conhecemos os valores da carga fiscal no ano passado. E lemos que o Estado arrecadou, 87,1 milhões (36,4% do PIB) em 2022, o que representa uma subida de 11,3 mil milhões em relação a 2021. Teorias: mais economia, mais impostos, não somos dos piores da Europa, tem a ver com o aumento do ordenado mínimo e das prestações sociais extraordinárias. Sobre o expurgo que vai aumentando a pobreza, engordando o Estado paralisado e incompetente e agravando as desigualdades, fala-se pouco.

Continuamos com a crise da habitação a agudizar-se. O preço continua a subir, a escassez de casas mantém-se intacta, as prestações do crédito à habitação vão estrangulando paulatinamente as famílias e o governo elabora em cima do joelho - sem dar a mesma atenção à consulta pública que a senhora da comissão do novo aeroporto vai concedendo ao povo - um plano para combater o flagelo. Dá-lhe o nome de pacote "Mais Habitação"; um pacote que ou é inconstitucional, ou é inconsequente, ou é mais um expurgo e um atentado a direitos fundamentais. Seja o que for, o governo vai ganhando tempo e virando as classes umas contra as outras, acirrando a luta entre senhorios e inquilinos; proprietários e não proprietários. Saindo de fininho e lavando as mãos no lodo que criou.

E a oposição? Ricardo Araújo Pereira é a única que se vê, que se ouve, que nos dá voz. Ao domingo à noite, o governo, as elites políticas e aqueles que todos os dias nos prejudicam governando ou representando, são ridicularizados, denunciados, acusados durante uma hora. É ele, RAP, o que nos resta de liberdade de expressão e democracia representativa. Tudo o resto é ar impuro.

Por fim, as sondagens. O Chega é a terceira força política e o espaço da direita é, por enquanto, maioritário contado com o Chega. Dizem estes que até ao fim da legislatura estarão a par e passo com o PSD. Contam legitimamente com o PSD e com o PS para isso: o primeiro pela sua inexistência, vazio e distância relativamente ao eleitores, o segundo para continuar a semear a raiva, o desprezo e o desânimo que empurram os eleitores para o Chega e outros populismos.

"Tu votas?" "Só em comediantes", seria a resposta certa.

Jurista