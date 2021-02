Tudo sobre os preços das casas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto

Quando em 2014 Portugal se despediu da Troika, as taxas de juro desciam, os bancos voltavam a emprestar dinheiro, e o país revelava-se como destino turístico de eleição. No final de 2012 tinha entrado em vigor a então nova lei do arrendamento, em 2013 emitiam-se as primeiras centenas de vistos dourados, e o regime de residente não habitual ganhava expressão. Diante deste cocktail de incentivo à procura, estava um sector imobiliário debilitado pela crise. Empresas falidas, crédito vencido, arquitetos e engenheiros emigrados.

Resultado? Oferta escassa face a uma procura pujante. Preços das casas usadas a subir, relatos de vendas com mais-valias chorudas, e rentabilidades atraentes em arrendamentos de curta duração. Falar em preços e sua trajetória virou desporto nacional. Quer deixar as suposições e conhecer os valores reais?

Este link dá-lhe acesso ao levantamento mais universal e exaustivo alguma vez feito, dos valores de venda das casas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

José Cabral, autor de A House in Lisbon e agente RE/MAX COLLECTION

(o autor escreve com a grafia do antigo acordo ortográfico)